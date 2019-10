Giordana Angi: l’incontro con Tiziano Ferro e il regalo di Loredana Bertè

Le rivelazioni di Giordana Angi su Tiziano Ferro e Loredana Bertè

È un momento magico per Giordana Angi. Dopo il secondo posto ottenuto all’ultima edizione di Amici, la cantante di Aprilia è in cima alle classifiche musicali con il suo secondo album: Voglio essere tua. Tra instore e concerti Giordana è anche in lizza per partecipare al prossimo Festival di Sanremo che, come sappiamo, sarà condotto da Amdeus. Intanto l’Angi ha scritto una canzone per l’amico Alberto Urso, conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, e una per Tiziano Ferro. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni la 25enne ha raccontato del primo incontro avvenuto con il collega famoso in tutto il mondo. Un incontro che è stato fortemente voluto da Giordana, da sempre grande fan di Ferro.

Come si sono conosciuti Giordana Angi e Tiziano Ferro

“La collaborazione con Tiziano Ferro è nata nel 2015. Avevo lasciato la mia etichetta e mi chiedevo chi avrebbe potuto comprendere i miei pezzi. La mia idea folle era Tiziano Ferro. Lui è di Latina, io di Aprilia, a pochi chilometri…così mi sono ingegnata per trovare un contatto. Scoprii dove suo papà aveva lo studio da geometra e gli mandai il disco. Era agosto e lui mi richiamò ad ottobre: “Pronto, sono la segretaria di Tiziano Ferro…”. Pensavo a uno scherzo. Tiziano mi disse che gli piacevano le mie canzoni e abbiamo cominciato a lavorarci. Tantissimo”, ha raccontato Giordana Angi a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il rapporto tra Giordana Angi e Loredana Bertè

Grazie ad Amici, Giordana Angi ha stretto un ottimo rapporto con Loredana Bertè. “A lei voglio un bene immenso, la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle”, ha confidato Giordana Angi.