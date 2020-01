Giordana Angi, ecco cosa c’entra con l’esclusione di Arisa da Sanremo

Giordana Angi, ecco cosa c’entra l’ex allieva di Amici con l’esclusione di Arisa dalla gara di Sanremo

Giordana Angi sì, Arisa no: questa la visione plastica relativa al prossimo Festival di Sanremo che vedrà salire sul palco dell’Ariston l’ex allieva di Amici e non la 37enne nata a Genova. Ma che cosa c’entra l’esclusione in gara di quest’ultima (ci sarà comunque durante la serata dedicata ai duetti e canterà con Marco Masini) con la rampante interprete uscita dall’universo ‘defilippiano’? A spiegarlo è stata proprio Arisa, intervistata dal settimanale Oggi. Secondo il suo ragionamento, sarebbe stata scartata in quanto il brano da lei presentato avrebbe rischiato di creare un doppione visto che la Angi ne ha preparato uno con lo stesso tema.

“Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre, simile a quella di Giordana”

“Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza”, riflette Arisa che aggiunge: “Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione”. La cantante ha quindi preso l’esclusione con filosofia, senza farne un dramma. Spazio poi alla fresca eliminazione al ‘Cantante Mascherato’ (Rai Uno): “Mi sarebbe piaciuto continuare, sono sincera. C’era molta tensione, il programma implica tantissime energie”. E ancora: “Quando sono stata esclusa mi sembrava di non aver dato il giusto merito al Barboncino”.

“Un artista lavora sulla sua sensibilità e a volte possono esserci momenti di empasse nei rapporti interpersonali”

Arisa, durante l’intervista, ha speso parole anche della sua vita privata attuale, dichiarando che nemmeno lei sa “definire la sua situazione sentimentale” e che non ne vuole parlare. “Un artista lavora sulla sua sensibilità e a volte possono esserci momenti di empasse nei rapporti interpersonali. L’importante è non arrendersi, cercare sempre una luce nelle persone che ti stanno vicino e dare una seconda possibilità”, ha concluso la cantante.