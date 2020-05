Giordana ad Amici Speciali dopo le polemiche: la cantante reagisce così

Amici Speciali, Giordana Angi ritrova il sorriso dopo le polemiche della settimana scorsa

Giordana Angi ad Amici Speciali dopo la prima puntata ha ricevuto diverse critiche. La cantante è apparsa a molti un po’ spenta e triste e i commenti sui social network si rincorrevano. La polemica insomma è esplosa in un batter d’occhio e c’erano più accuse rivolte a Giordana. C’era per esempio chi la rimproverava di non godere dell’opportunità ricevuta, chi di essere ad Amici Speciali solo per dovere e non per piacere. E ancora c’è stato chi le ha detto che dovrebbe sorridere di più per il pubblico, insomma per una sorta di rispetto. Naturalmente ci sono stati tantissimi che hanno difeso Giordana: ammesso e non concesso, tutti hanno diritto di avere una serata “no”.

Giordana Angi sorride nella seconda puntata di Amici Speciali: è la sua risposta alle polemiche

Le polemiche erano state così forti da costringere la mamma di Giordana a intervenire in difesa della cantante. Per fortuna le critiche sono cessate nel giro di qualche ora, ma gli strascichi sono proseguiti ancora per qualche giorno. Fino a oggi, giorno della seconda puntata di Amici Speciali e giorno in cui abbiamo visto spuntare di nuovo il sorriso di Giordana. Questa è stata la sua risposta alle polemiche e alle critiche della settimana scorsa, ma non solo: la cantante si è prestata anche a gag e simpatici siparietti. La prima volta con Gaia e le ormai celebri mozzarelle promesse da Stash ai giudici, che invece hanno portato le due cantanti della squadra Bianca. E poi ha ballato la Macarena con Rudy Zerbi.

Giordana triste ad Amici Speciali la settimana scorsa, su Twitter hanno una spiegazione

Intanto su Twitter qualcuno ha trovato una spiegazione all’aria un po’ spenta di Giordana della settimana scorsa. Ecco cosa hanno scritto: “Ora ho capito perché nella prima puntata Giordana era ‘morta’ era in ansia per l’esame. Ora una volta passato è tranquilla e si diverte”. Infatti la cantante ha sostenuto in questi giorni un esame di filosofia, andato benissimo.