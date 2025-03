Gino Paoli, morto il figlio Giovanni a 60 anni: la causa del decesso

E’ venuto a mancare lo scorso venerdì Giovanni Paoli, il figlio primogenito del cantautore genovese Gino Paoli. L’uomo aveva 60 anni ed era un giornalista di professione. A stroncarlo è stato un infarto.

Morto Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli

Venerdì 7 marzo è scomparso all’età di 60 anni il giornalista Giovanni Paoli, figlio del cantautore genovese Gino Paoli. A dare la notizia del decesso è stata la sua famiglia tramite una nota pubblicata sull’Ansa. A causare la sua morte, avvenuta all’ospedale Niguarda di Milano, è stato un infarto. Giovanni lascia una compagna e una figlia di nome Olivia.

Giovanni Paoli era il figlio primogenito del cantautore, nato il 13 luglio 1964 dalla relazione con la prima moglie Anna Fabbri. In quel momento Gino Paoli aveva una relazione anche con Stefania Sandrelli, rimasta incinta della figlia Amanda, nata il 31 ottobre proprio di quell’anno e che avrebbe preso fin da subito il cognome della madre.

Inizialmente Giovanni si era avvicinato al mondo della musica suonando insieme al padre Gino nella band che lo accompagnava dal vivo. Ha tuttavia successivamente scelto di dedicarsi al giornalismo, intraprendendo quindi una carriera come giornalista e scrivendo per numerose testate. Tra quelle per cui ha lavorato figurano Tv Sorrisi E Canzoni, Chi, Novella 2000, Dillingernews, Lei Style e Diva E Donna.

Giovanni non era l’unico figlio di Gino Paoli. Oltre la già citata Amanda, il cantautore ha difatti altri tre figli maschi, tutti nati dal matrimonio con Paola Penzo avvenuto nel 1991. Questi sono Nicolò del 1980, Tommaso del 1992 e Francesco del 2000.

Chi è Gino Paoli

Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, è un cantautore, musicista ed ex politico italiano. Considerato come uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, ha scritto e interpretato brani di grande successo, tra cui Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici. Con quest’ultima ha vinto il Festivalbar nel 1991. Ha inoltre partecipato a cinque edizioni del Festival di Sanremo. Vanta diverse collaborazioni a livello musicale e ha composto anche le musiche di alcune colonne sonore di film.