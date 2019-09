Ginevra Pisani di Uomini e Donne nuova professoressa dell’Eredità

L’Eredità, tutti i cambiamenti del programma di Rai Uno con Flavio Insinna

Ginevra Pisani sarà una delle nuove professoresse dell’attesissimo L’Eredità che tornerà il 25 settembre alle 18.40 su Rai Uno con alla guida Flavio Insinna. Non si tratta dell’unica novità della trasmissione, perciò prima di soffermarci sui volti noti del programma vediamo subito in cosa consistono i cambiamenti di cui siamo a conoscenza: anche se il gioco finale della Ghigliottina è stato confermato, così come gli Abbinamenti, i Fantastici 4 e i Calci di rigore, è stato completamente stravolto e rinnovato il Triello. E non è finita qui: nello show saranno previste sfide del tutto nuove che terranno alta l’attenzione del pubblico e metteranno i partecipanti a dura prova per la conquista del bottino.

Ginevra Pisani è una nuova professoressa dell’Eredità, gli altri volti della trasmissione

Le altre novità riguardano proprio i protagonisti della trasmissione: Ginevra Pisani infatti non è l’unico volto nuovo del programma di Rai Uno. Alla partenopea, diplomata al liceo scientifico e ballerina di danza classica e moderna, si aggiungeranno Daisy Mancini, 25enne di Aosta; Federica Calemme, 23enne napoletana; infine Sara Arfaoui, 24enne tunisina. Nessuna di loro è nuovissima nel mondo dello spettacolo: riguardo a Ginevra ad esempio ricorderete che oltre ad aver partecipato a Uomini e Donne è stata protagonista del film Loro di Sorrentino.

Le ultime news su Ginevra Pisani

La vita di Ginevra è decisamente cambiata rispetto a Uomini e Donne perché non è più fidanzata con Claudio D’Angelo che ai tempi del programma la scelse convintamente. Sulla sua attuale vita sentimentale si sa ancora poco ma siamo convinti che i riflettori si accenderanno luminosissimi su di lei quando tutti la vedranno tra le nuove professoresse dell’Eredità. Al momento la Pisani non ha commentato la notizia ma siamo sicuri che quest’importante passo nel mondo dello spettacolo l’avrà riempita di gioia e soddisfazione.