Ginevra Pisani: per chi batte il cuore? La Professoressa: “Mi vizia lui”

Ginevra Pisani: per chi batte il suo cuore? La Professoressa de L’Eredità: “Mi vizia lui!”. Dopo Claudio D’Angelo, l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore? L’indizio

Ginevra Pisani, fresca Professoressa de L’Eredità, potrebbe non essere più single. Lei stessa ha seminato qualche indizio a riguardo sui suoi profili social. Nella fattispecie, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex fidanzata di Claudio D’Angelo, ha fatto campeggiare una Stories su Instagram in cui ci sono due bistecche che stanno cuocendo. Naturalmente l’indizio che spinge a credere che la giovane abbia accolto qualcuno nel suo cuore è un altro. La didascalia con cui ha commentato il breve filmato: “Roma, mi vizia lui!”, con tanto di cuoricino al seguito trafitto da una freccia. Che sia arrivato Cupido a scagliare dardi d’amore nella sua vita? E soprattutto: chi è lui?

L’identità misteriosa della persona al fianco di Ginevra e la storia con Claudio

L’identità della persona che ha consumato con lei la cena a Roma, al momento, non è stata svelata. Chissà se a breve la Professoressa uscirà allo scoperto con un nuovo ragazzo. Oppure se, chi la vizia, è un semplice amico. Ricordiamo che la bella Ginevra ha avuto una storia importante con Claudio D’Angelo, ex tronista di Uomini e Donne conosciuto proprio durante il programma di Maria De Filippi nella stagione 2015-2016. La loro love story è andata avanti per circa due anni prima di chiudersi definitivamente all’inizio del 2019.

Ginevra Pisani: da Uomini e Donne, a Loro di Paolo Sorrentino, fino a L’Eredità

Ginevra è nata nel 1998 ed è entrata nel cast di Uomini e Donne a soli 18 anni. Dopodiché sono arrivate interessanti esperienze lavorative: oltre a essere una affermata influencer, ha avuto una piccola parte in Loro, film del Premio Oscar Paolo Sorrentino. Un’occasione per accostarsi al mondo della recitazione. La Pisani però non ha abbandonato la tv, tanto che è stata scelta come una delle Professoresse nella nuova stagione de L’Eredità.