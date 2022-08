Doveva essere una fiaba d’amore, si è tramutata in un incubo sentimentale. Ginevra Lambruschi, se tutto fosse filato liscio, a quest’ora avrebbe dovuto portare una fede al dito. Non è andata così: il maggio scorso, l’influencer 24enne toscana ha reso noto di essere stata lasciata dal calciatore Mirko Antonucci a un mese dalle nozze (l’ex coppia ha anche una figlia, la piccola Sophie). E pensare che esattamente un anno fa, ad agosto 2021, fu l’atleta a chiedere in sposa la ragazza. Peccato che poi ci abbia ripensato e a un passo dal matrimonio abbia mandato in fumo i piani nuziali. Ginevra lo ha riferito ai propri fan a fine maggio, con sobrietà e senza fare scenate. Restano ignote le cause relative al ripensamento di Antonucci. La vita, nonostante tutto, però, continua e oggi la Lambruschi guarda avanti e, addirittura, scherza sul dramma amoroso che l’ha vista protagonista.

In questo momento l’influencer sta trascorrendo dei giorni di svago e relax a Forte dei Marmi, con la piccola Sophie. Per esorcizzare la delusione sentimentale è spuntata su Instagram con un video che è rapidamente diventato virale. Ginevra si è ripresa a bordo piscina, tra le mani un calice gigante di vino (quando si dice, meglio bere per dimenticare).

“Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio”, ha scritto a corredo della breve e simpatica clip in cui la si vede ingollare la bevanda. Naturalmente la Lambruschi non si è ubriacata come se un domani non ci fosse. Ha invece voluto lanciare un messaggio di ‘leggerezza’ dopo aver attraversato un periodo complicato: insomma, anche in mezzo alle avversità, a volte, è meglio ridere e non drammatizzare troppo.

Il post è stato accolto in modo tripudiante da centinaia di suoi fan che hanno applaudito l’autoironia mostrata dalla propria beniamina. E Antonucci? Che fine ha fatto? Del calciatore, che non ha mai commentato la scelta di rinunciare al matrimonio, nessuna traccia, sparito.

Ginevra Lambruschi e gli ex ‘vip’

Ennesima cocente delusione d’amore per Ginevra che, prima di legarsi ad Antonucci, ha avuto una storia con Nicolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, e una relazione con Pierpaolo Pretelli, attuale compagno di Giulia Salemi, da cui l’influencer è stata scaricata.