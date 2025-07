Ginevra Lamborghini in ospedale: è mistero sulla malattia

Ginevra Lamborghini preoccupa i fan mostrandosi su un letto d’ospedale. La sorella di Elettra ha raccontato su Instagram cosa le è successo in questi ultimi due mesi, condividendo un lungo messaggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 22, nel nuovo scatto pubblicate sulle Storie, appare appena uscita dalla sala operatoria. Un’immagine che colpisce e che lascia anche dei dubbi. Infatti, Ginevra non svela i motivi del ricovero e la malattia per la quale si è ritrovata ad affrontare un intervento chirurgico.

Le sue parole fanno comunque percepire che si è trattato di un percorso complicato, tra le paure e la vicinanza delle persone a lei care. Si sa poco della sua vita sentimentale, in quanto la giovane Lamborghini non svela ormai da tempo dettagli relativi alla sua vita privata. Lo scorso anno, spuntava fuori un audio che incastrava lei e Antonino Spinalbese sul rapporto che avevano costruito nella Casa del Grande Fratello. Dopo queste indiscrezioni, non c’è stata più alcuna novità sul fatto sentimentale.

Ginevra è abituata a mantenere privata la sua quotidianità e, nonostante questo, decide comunque di svelarsi su quanto accaduto negli ultimi mesi.

“Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa che mi ha fatto catapultare all’improvviso in un percorso che ha portato tanti cambiamenti…”

Così inizia il lungo messaggio condiviso dalla sorella di Elettra Lamborghini, che pubblica una foto che la ritrae su un letto d’ospedale dopo un intervento. La cosa più importante per Ginevra è che l’ha fatta e che alla fine tutto è andato per il meglio. Dopo quanto accaduto, l’ex gieffina si sente “addirittura una persona diversa sotto certi versi”. Non svela quale malattia l’ha portata a vivere questa drammatica esperienza, ma si dice grata perché “l’universo” le ha dato “tutti gli strumenti” per trovare la forza dentro di sé.

Inoltre, l’ex gieffina ha potuto contare sulle persone a lei care, che l’hanno sostenuta in ogni momento. Non avrebbe mai pensato di “vivere una cosa del genere quest’anno”, eppure resta ottimista e ringrazia una persona in particolare. Ginevra si rivolge a chi, due mesi e mezzo fa, le ha consigliato di farsi le analisi del sangue. Probabilmente senza quel messaggio, la Lamborghini non avrebbe mai scoperto il suo problema e non avrebbe neppure agito in tempo.

Non si sa se Ginevra deciderà di rivelare nel dettaglio cosa le è accaduto, magari sensibilizzando su qualche tematica i suoi seguaci. Intanto, i fan possono tranquillizzarsi, in quanto lei stessa assicura di essere felice e di stare bene.