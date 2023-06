GF Vip, l’audio che incastra Antonino e Ginevra: fu una pagliacciata

C’erano pochi dubbi sul fatto che al Grande Fratello Vip 7 fossero stati imbastiti dei teatrini poco credibili. Tuttavia a volte è mancata la prova del nove per smascherare alcune “pagliacciate“. Una è stata quella relativa alla presunta liaison tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Il pubblico del reality show ricorderà che l’ereditiera è stata cacciata dal gioco per il caso Marco Bellavia. Nonostante ciò, Alfonso Signorini ha continuato a mandare avanti la tiritera con Spinalbese. Sia lo spezzino sia Ginevra non si sono tirati indietro scambiandosi parole dolci e lasciando presupporre che ci sarebbe stata la possibilità di veder germogliare una love story fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

La vicenda è puzzata fin da subito, con molti utenti pronti a scommettere che l’intera questione fosse stata messa in piedi più per visibilità che per altro. E avevano ragione, stando almeno a ciò che è emerso nelle scorse ore. The Pipol Gossip ha pubblicato un video in cui si vede l’attuale fidanzato di Ginevra Lamborghini parlare dell’eliminazione di Antonino Spinalbese dal GF Vip. Questo è ciò che si sente dire dall’uomo: “Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Insomma, per farla breve, pare che la Lamborghini, come già si era mormorato mesi fa, non avesse il cuore libero. Alla luce di ciò tutte quelle immagine sdolcinate con l’ex di Belen assumo un significato ben differente che si potrebbe riassumere così: ma quale amore, ma quale interesse, ma quale liaison. Tale fatto spinge verso una riflessione più profonda inerente ai reality show e più precisamente al GF Vip.

Ok che è televisione e qualcosa bisogna pur inventarsi per tenere alta l’attenzione del pubblico. Il troppo, però, come recita il detto, stroppia. E nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si è andati troppo oltre in svariate occasioni. Anche perché il pubblico non ha l’anello al naso. A ciò si aggiunge l’alta dose di trash che è stata iniettata nelle dirette. Talmente alta che è intervenuto persino Pier Silvio Berlusconi che ha ordinato un cambio di rotta drastico. Per l’ottava edizione del reality sarà rivoluzione con il ritorno della componente dei concorrenti nip.