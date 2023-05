GF Vip, tutto sul frate che potrebbe entrare in Casa: parla Signorini

Nonostante le restrizioni imposte da Pier Silvio Berlusconi durante la scorsa edizione, il Grande Fratello Vip tornerà presto sugli schermi di Canale 5. Alla guida dell’ottava stagione del programma ci sarà, ancora una volta, Alfonso Signorini. Per quanto riguarda le opinionista, è confermata Orietta Berti, mentre si sta ancora discutendo sul volto che sostituirà Sonia Bruganelli. La prossima edizione, poi, potrebbe essere diversa dalle altre: a quanto pare, potrebbero tornare a gareggiare come concorrenti i cosiddetti NIP, che conviveranno con i ‘vipponi’. A tal proposito, c’è una persona in particolare che si è candidata per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Si tratta di Fra Alfredo, un frate che ha deciso di scrivere una lettera ad Alfonso Signorini nell’ultimo numero di Chi Magazine. Nella carta in questione, l’uomo ha fatto una richiesta precisa: poter partecipare alla prossima edizione del GF Vip. Come raccontato da lui stesso, Fra Alfredo segue assiduamente il reality. Ad esempio, nella scorda edizione ha tifato per Edoardo Tavassi ed Antonino Spinalbese. Inoltre, non si perde una puntata anche de l’Isola dei Famosi e, vedendo l’ex Suor Cristina approdare come naufraga in Honduras, ha pensato: perché non portare un frate dentro la Casa del GF Vip?

L’intento di Fra Alfredo è quello di divulgare un messaggio importante per il gran numero di giovani che segue il Grande Fratello Vip. La vita dell’uomo, infatti, può essere essa stessa un grande esempio per il pubblico della trasmissione. Le prove e le difficoltà che ha dovuto affrontare, infatti, sono innumerevoli: tra un’infanzia turbolenti rapporti con il padre, un’emorragia interna a 30 anni, un tumore all’intestino a 40, un infarto a 46 e la morte del papà. Nonostante ciò, però, ha sempre trovato la forza di rialzarsi.

Ma, chi è esattamente Fra Alfredo? La vocazione per il cattolico è arrivata tardi, consacrandosi come frate a 32 anni. Il suo intento era quello di cercare di dare un senso ad una vita da lui definita “vuota”, dedicandosi ad aiutare il prossimo. Ma, Alfredo non è il solito frate calmo e malleabile, bensì sa essere anche molto credo, tenace e diretto, proprio come un concorrente del GF Vip dovrebbe essere. Inoltre, si riconosce un grande difetto, ovvero l’impermeabilità:

Dopo 20 anni che ascolto i problemi, i tormenti degli altri, le loro più intime confidenze, mentre i primi tempi piangevo con loro, ora tutto mi scivola addosso, non mi turba più nulla. È come se in automatico si fosse formata una corazza che non ho voluto io, per non soffrire più e non portare la croce degli altri.

Infine, il frate ha, dunque, proposto ad Alfonso Signorini di poter incontrarlo così da parlare della sua vita e discutere della sua partecipazione al GF Vip. La risposta del conduttore non è tardata ad arrivare e non ha escluso totalmente la possiblità di poter vedere Fra Alfredo nella Casa più spiata d’Italia: