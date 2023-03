Ginevra Lamborghini si racconta a bocce ferme. Protagonista nelle prime battute del Grande Fratello Vip 7, è poi stata eliminata, anzi squalificata dal reality show per via di una frase ritenuta offensiva per quel che riguarda il tema bullismo. Una docce gelata. “Scontato, quello è stato il momento più brutto”, ha sottolineato in una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Al magazine ha invece tagliato cortissimo sui rapporti con la sorella Elettra Lamborghini. Da tempo le due donne non si parlano e sono lontanissime. Non si è mai capito cosa sia accaduto realmente. Alfonso Signorini ha provato un po’ ad indagare, ma non è trapelato quasi niente sulla vicenda. E pure ora Ginevra se ne sta con la bocca cucitissima, limitandosi a un amaro “non abbiamo alcun tipo di rapporto”. I buoni propositi di ricucire non sono andati a buon fine.

Parla invece molto con Antonino Spinalbese. Con l’ex di Belen si è creata un’amicizia speciale. Adesso resta da capire se tale legame si evolverà in qualcosa d’altro. Lo spezzino ha rimarcato a Verissimo di essere stato colpito dall’ereditiera e di esserne rimasto stregato. A Tv Sorrisi e Canzoni Ginevra non dice molto. Solo che c’è un bel rapporto. Insomma, dalla serie chi vivrà vedrà. E nella Casa più spiata d’Italia? Oltre all’eliminazione in tronco, cosa le dava più fastidio? L’immondezzaio: “Il livello di pulizia della casa era piuttosto bassino rispetto a come sono abituata io”, ha evidenziato.

Non è la prima volta che si parla di sporcizia e di concorrenti poco inclini a tenere puliti gli ambienti domestici. Un’altra pagina che non fa onore ad alcuni ‘vipponi’ del GF Vip 7. E adesso? Cosa succede? Ginevra ha spiegato di voler continuare il percorso musicale intrapreso e che quest’estate, su tale fronte, ci saranno delle sorprese. E se un giorno dovesse arrivare la chiamata giusta? Magari quella di Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo? “Ci andrei di corsa”.

Non solo musica. La Lamborghini ha rimarcato che non disdegna affatto l’ambiente televisivo e che gli piacerebbe fare altro sul piccolo schermo. Non è da escludere che qualche autore possa proporgli un nuovo reality show. D’altra parte ormai, negli ultimi anni, ci sono persone che si sono specializzate proprio nella partecipazione a tale genere di programmi.