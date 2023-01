Nuovi guai in tribunale per il factotum della diva di Subiaco, scomparsa di recente all’età di novantacinque anni

Ancora problemi per Andrea Piazzolla, il discusso factotum di Gina Lollobrigida. Questa volta non c’entrano i contrasti con la famiglia dell’attrice recentemente scomparsa bensì alcune questioni legate alla sua vita privata. L’uomo è infatti accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Quando aveva venti anni e prima di diventare il braccio destro della diva di Subiaco, Piazzolla ha avuto un figlio dall’ex compagna. Che ora, come riporta il Corriere della Sera, l’ha citato in giudizio per mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai danni del ragazzino nato nel 2009.

“Andrea Piazzolla non ha mai pagato gli alimenti al figlio”

Stando a quanto rivelato dal quotidiano di via Solferino, Andrea Piazzolla ha conosciuto a Roma Sara Urriera, la proprietaria di una gelateria in zona Trigoria. A quanto pare un colpo di fulmine da parte di entrambi, che li ha portati a mettere su famiglia. Il Corriere della Sera fa sapere:

“A gennaio del 2009 Sara rimane incinta. Piazzolla accoglie la novità con entusiasmo, almeno così ricorda la Urriera. La coppia progetta di sposarsi. È a marzo di quell’anno che Piazzolla conosce Gina Lollobrigida e le presenta anche Sara. Ma succede qualcosa e Andrea proprio in quelle settimane cambia idea: il figlio non lo vuole, chiede alla Urriera di abortire. Sara, però, si rifiuta”

Andrea Piazzolla si è così allontanato da Sara e dal loro bambino per poi innamorarsi di Adriana, l’attuale compagna dalla quale ha avuto una seconda figlia, chiamata Gina in onore della Lollobrigida. Nel 2016 la Urriera ha chiesto all’ex di essere presente come padre e di prendersi le sue responsabilità, ma lui ha negato di essere il padre biologico del bambino.

È iniziata dunque una lotta giudiziaria che si è trasformata in un processo civile che si è concluso nel 2021 con il riconoscimento della paternità di Piazzolla (sono due anni che il ragazzo porta il cognome paterno). Il giudice ha imposto ad Andrea di versare 300 euro al mese, denaro che però lui non avrebbe mai versato.

La prima udienza si svolgerà il prossimo 29 marzo 2023. Come giustificazione, riferiscono gli avvocati di Sara Urriera, Annafranca Coppola e Alessandra Spina, “Piazzolla si dichiara indigente”. Eppure pochi giorni fa è stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida: la star ha lasciato metà del suo patrimonio proprio ad Andrea…

Soldi che però Andrea Piazzolla vorrebbe lasciare in un fondo, un trust, per realizzare le ultime volontà della Bersagliera, ovvero quelle di promuovere la sua vita, la sua carriera e l’arte in generale. Gina Lollobrigida non è stata solo una grande attrice ma anche una pittrice e scultrice.