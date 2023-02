Gina Lollobrigida era “malnutrita e dormiva su una poltro elettrica”. Le dichiarazioni roboanti sono firmate dal suo controverso ex marito Javier Rigau. Lo spagnolo è intervenuto nel salotto di Pomeriggio Cinque (Canale Cinque), fornendo una versione, in merito all’ultimo periodo di vita dell’attrice scomparsa il 16 gennaio 2023, tanto inedita quanto inverosimile. Naturalmente Rigau ha puntato il dito contro Andrea Piazzolla, il factotum della diva al quale la stessa ha lasciato in eredità mezzo patrimonio.

“Gina era malnutrita, con le piaghe e dormiva su una poltrona elettrica”, la ‘sparata’ di Rigau nel talk condotto da Barbara d’Urso, lasciando perplessi e basiti sia i telespettatori sia le persone presenti in studio. L’iberico ha poi mostrato in diretta un messaggio che avrebbe inviato lo scorso mese di ottobre all’amministratore di sostegno dell’attrice, lamentandosi delle condizioni di salute della ‘Lollo’.

Rigau ha proseguito, dicendo di aver dato disponibilità ad aiutare la diva in prima persona. “Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla”, ha dichiarato sempre l’imprenditore che ha aggiunto di essere sempre stato aggiornato sulle condizioni di salute della Lollobrigida dal figlio Milko e dal nipote Dimitri.

I due parenti, sempre secondo la versione controversa di Rigau, potevano andare a trovare “Gina solo quando Piazzolla glielo concedeva”. “Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla – ha continuato Rigau -, decideva Piazzolla per lei”. Quindi lo spagnolo ha raccontato di aver combattuto per mesi, insieme al figlio di Gina, per far sì che l’attrice fosse curata in modo adeguato, senza però ottenere il risultato sperato.

Nel frattempo Andrea Piazzolla ha minacciato di sporgere denuncia contro Javier. Il factotum della ‘Lollo’ avrebbe intenzione di domandare un risarcimento di ben due milioni di euro all’iberico. “Sono tranquillissimo”, ha risposto senza batter ciglio Rigau nell’apprende la notizia durante la diretta del talk Pomeriggio Cinque.

Cosa pensava Gina Lollobrigida di Javier Rigau

Da rimarcare che Gina Lollobrigida, negli ultima anni della sua vita, ha sempre descritto Rigau come una persona truffaldina. Non solo: la diva ha dichiarato a più riprese, anche a livello pubblico su giornali e in tv, di non volere avere nulla a che fare con l’imprenditore. Accuse e controaccuse che, purtroppo, proseguono anche dopo il decesso della ‘Bersagliera’. Forse sarebbe meglio smettere di dare visibilità a determinati personaggi e attendere che i processi facciano i loro corsi.