Gilles Rocca: “Vi spiego perché non ho smesso di lavorare per Sanremo”

Perché Gilles Rocca, dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi e dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle continua a lavorare nel dietro le quinte del Festival di Sanremo, facendosi un gran mazzo? Potrebbe anche farne a meno, perché non si riposa? Sono tanti coloro che si sono chiesti perché l’ex naufrago, nonostante abbia raggiunto la popolarità televisiva, non abbia smesso di lavorare duramente nel backstage della kermesse canora. Le domande sul tema si sono moltiplicate dopo che lungo la terza serata del concorso è spuntato sul palco con altri addetti ai lavori per sgomberare l’Ariston da alcuni strumenti musicali. Amadeus lo ha notato e lo ha omaggiato con parole al miele.

“Lui è bravissimo, è colui che coordina tutte le uscite. Ormai è famosissimo, ha fatto l’Isola, ha vinto Ballando con le Stelle ed è un ragazzo fantastico e per Sanremo è indispensabile”. Così Amadeus mentre Rocca stava spostando alcuni strumenti. “Ti voglio bene ‘Ama’”, la risposta di Gilles che ha poi mandato un bacio al pubblico. Dopo l’episodio il giovane ha spiegato su Instagram, tramite un lungo post, perché continua a darsi da fare, al netto del successo sul piccolo schermo.

“Lavorare al fianco di un grande uomo come Amadeus per me è un onore… ieri sera è stata un’emozione unica, sentire tutti gli amici maestri d’orchestra con i quali sono cresciuto gridare il mio nome ed applaudirmi è una cosa che porterò per sempre nel cuore. Quegli applausi e testimonianze d’affetto per me erano estese anche a mio padre che in tutti questi anni ha creato un vero e proprio amore con tutti questi musicisti fenomenali. A tutte le persone che mi hanno chiesto “ma. perché dopo aver vinto Ballando continui a lavorare dietro le quinte? Ma dopo aver fatto l’Isola non ti da fastidio lavorare nel backstage?”. Ecco la risposta: in questa magica serata c’è riassunto il lavoro di una vita, c’è l’affetto delle persone con cui collaboro da anni, c’è la musica, la famiglia, l’amicizia. Come potrei rinunciarci? Grazie a tutti gli autori, al direttore Stefano Coletta, a Drusilla Foer ma soprattutto grazie al mitico Amadeus”

Gilles Rocca: che lavoro svolge al Festival di Sanremo

Per chi non lo sapesse, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è di casa a Sanremo, da parecchi anni. Suo padre gestisce una azienda importante che si occupa del noleggio e dell’assistenza tecnica degli strumenti musicali che finiscono all’Ariston. Da 20 anni è lui che gestisce tale organizzazione al Festiva di Sanremo.

Il figlio Gilles ha seguito le orme paterne e ha lavorato con lui. E lo fa ancora oggi. La risposta che ha dato via social sul perché non abbia abbandonato quel tipo di mansione dopo aver conquistato la popolarità in tv ha trovato l’apprezzamento di una miriade di utenti che si sono congratulati con lui.

Gilles Rocca e Miriam Galanti, un amore inossidabile

Sono ormai più di dodici anni che Rocca fa coppia con Miriam Galanti. I due tengono molto alla loro privacy e difficilmente si espongono sui social o pubblicamente. Di recente era pure circolata una voce che sosteneva che la love story fosse giunta al capolinea. Fake news, l’amore tra Gilles e l’attrice è inossidabile. Inoltre l’ex naufragato ha narrato di aver ricevuto offerte in denaro per fingere una crisi. Offerte che sono state rispedite al mittente.