Gilles Rocca e Miriam di nuovo insieme, lui accusa: “Ci hanno offerto soldi”

Gilles Rocca e Miriam Galanti sono tornati insieme. A rendere ufficiale la notizia ci pensa proprio l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2021. Sembra proprio che nonostante il periodo di crisi che li ha portati alla rottura i loro sentimenti non sono mai cambiati. La pausa di riflessione ha permesso a questa coppia di ritrovare la serenità che da tempo avevano perso. Il vincitore di Ballando con le Stelle 2020 ha rivelato, attraverso il suo profilo Instagram, che questo è stato per lui un periodo strano. Anzi, oserebbe dire “assurdo”.

Il motivo? In questo arco di tempo in molti si sarebbero permessi di dichiararsi a conoscenza di cosa stessa accadendo alla loro storia, senza nessun diritto. Pare che a dargli fastidio siano state le supposizioni fatte in merito alla relazione. In effetti, non si capiva se stessero ancora insieme oppure no. Ed è proprio questo fortissimo interesse mediatico che ha portato Gilles e Miriam a prendere la decisione di separarsi per un breve periodo. Detto ciò, fa una denuncia particolare.

“Ci hanno offerto soldi, copertine ma il patto era quello di dire sui giornali che NON stavamo più insieme”

Ebbene, Rocca ci tiene ora a precisare che per denaro non parla della sua vita privata e di determinati aspetti della sua storia d’amore, soprattutto non ne parla male. In questo periodo in cui sono stati separati, entrambi sentivano la necessità “di essere considerati persone singole e non una coppia ‘gossippara’”. Questa pausa è ora finita, perché per Gilles e Miriam “la voglia di stare insieme evidentemente era troppa”. Ciò che hanno costruito in questi lunghi 12 anni per la coppia non poteva subire una fine.

“Ben tornata amore mio”, conclude così il suo post sui social Rocca. Il gossip li ha divisi, ma non in modo definitivo. E oggi sono finalmente pronti ad affrontare il tutto come una coppia. Addirittura lo scorso mese si luglio si vociferava che Gilles si fosse invaghito di una donna misteriosa. Lui stesso aveva prontamente smentito queste notizie di gossip.

Ed è da questo momento in poi che Gilles non è più apparso sui social in compagnia della sua dolce metà. Da allora i dubbi sulla rottura si sono fatti fortissimi, tanto che è intervenuta la loro amica Guenda Goria sulla questione. La figlia di Maria Teresa Ruta aveva fatto notare che da sempre la coppia è molto riservata e non ama far uscire fuori news sulla loro vita privata.

Ora il peggio sembra essere finalmente passato e la conferma arriva dal diretto interessato. Dunque, i fan della coppia non devono avere più alcun dubbio al riguardo.