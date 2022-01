Gilles Rocca taglia la barba: tutta colpa del Covid-19!

Drastico cambiamento di look per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Gilles Rocca si è mostrato su Instagram in maniera decisamente insolita: l’ex vincitore di Ballando con le Stelle è apparso sulla piattaforma social senza barba. Un drastico cambiamento di look per l’ex calciatore, che si è fatto conoscere anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La scelta dell’attore non è stata casuale ma a che fare con il Covid-19.

Gilles Rocca ha spiegato ai suoi follower di aver tagliato la barba dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus. Per la seconda volta il 39enne deve fare i conti con il malefico virus. Gilles si era infatti contagiato già lo scorso anno, qualche mese prima di partire per l’Honduras. La nuova variante Omicron è stata, a quanto pare, fatale. Rocca ha spiegato:

“Lo scorso anno quando ho avuto il Covid ho rasato i capelli…stavolta ho tolto la barba! Positivo per la seconda volta. Nessun sintomo, nessun obbligo di tampone ma per scrupolo l’ho voluto fare”

Al momento non è chiaro se pure Miriam Galanti – fidanzata da tredici anni di Gilles Rocca – abbia contratto il Covid-19. Sul suo account l’attrice ha però rivelato di essere in quarantena.

Cosa fa oggi Gilles Rocca

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi – dove non sono mancate critiche e polemiche – Gilles Rocca si è allontanato dal piccolo schermo. Sporadiche le sue apparizioni televisive, perlopiù in Rai, alla corte di Eleonora Daniele e Serena Bortone. L’attore e fonico sta cercando di concentrarsi in questo periodo su nuovi progetti lavorativi. In più di un’occasione si è detto pentito di aver partecipato al programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La storia d’amore con Miriam Galanti continua a gonfie vele. La scorsa estate si è parlato di una rottura tra i due, prontamente smentita dai diretti interessati. La coppia è legata da oltre un decennio e convive a Roma. Gilles e Miriam hanno ammesso di aver ricevuto diverse proposte economiche per fingere una separazione che di fatto non c’è mai stata. Proposte prontamente rispedite al mittente.

Rocca e la Galanti sono molto riservati e non amano parlare della loro vita privata. Entrambi cercano di tenersi alla larga da gossip, pettegolezzi e malelingue. I due sognano in grande, con progetti di vita insieme, ma ad oggi preferiscono dedicarsi alle rispettive carriere.