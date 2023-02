Gilles Rocca single dopo 14 anni: è finita con Miriam, silenzio rotto

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati. A dare l’annuncio della rottura ci ha pensato l’attore, attraverso un post su Instagram. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha condiviso un selfie e un lungo messaggio, attraverso il quale ha fatto sapere che la sua lunga storia d’amore durata ben 14 anni è ormai finita. La notizia sull’addio tra Gilles e Miriam è arrivata dopo settimane di silenzio, ma sempre in modo inaspettato. Infatti, fino a qualche mese fa si parlava anche di matrimonio.

Dopo un lungo fidanzamento di 14 anni, Gilles e Miriam sembravano aver trovato il giusto equilibrio. Una brutta crisi aveva colpito il loro rapporto lo scorso anno, causando una rottura. Dopo di che, sono tornati insieme, per poi arrivare a questo addio definitivo. Ormai da diverse settimane l’attore appariva solo sui social network e i fan hanno iniziato a ipotizzare che potesse essere arrivata la rottura. Lui stesso ha ammesso di aver incontrato in questi giorni tante gente gli ha chiesto delucidazioni al riguardo.

“Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita”

Questo l’annuncio di Gilles Rocca, con cui ha rivelato che la sua lunghissima relazione amorosa con l’attrice Miriam Galanti è giunta al capolinea. L’attore ha confessato che per lui è difficile spiegare i motivi, in quanto forse neanche li conosce. “Il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile”, ha dichiarato su Instagram Gilles.

Ha deciso così di anticipare le riviste di gossip che avrebbero potuto annunciare la rottura prima ancora di lui. Questo perché non voleva che la notizia fosse riportata in modo errata. Spera, però, che ora la curiosità sulle motivazioni che hanno portato entrambi a chiudere questa lunga storia d’amore non porti i fan a insinuarsi nelle loro vite.

“È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero”, ha concluso così il messaggio Gilles. Tutto a ottobre scorso sembrava procedere nel migliore dei modi. Lo stesso attore aveva parlato positivamente della loro storia d’amore, assicurando che non era in programma un imminente matrimonio

Gilles aveva, infatti, dichiarato che a entrambi non piaceva l’idea di essere legati da una firma o da un anello. Al contrario, preferivano scegliersi ogni giorno, anche perché in fondo era come se fossero sposati. Ora questo dubbio legato alle nozze non ci sarà più probabilmente da parte dei fan, visto che la rottura sembra essere definitiva.