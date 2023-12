Gilles Rocca, parole clamorose su Bugo-Morgan: la verità mai detta

A La Volta Buona, da Caterina Balivo, Gilles Rocca ha dato uno scoop sulla vicenda Bugo- Morgan che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il fonico, a Sanremo, avrebbe consigliato all’artista di cambiare il testo della canzone per farsi squalificare.

Su Rai 1, Gilles è tornato a parlare del momento che lo ha reso famoso. Nel 2020, durante la penultima puntata del Festiva di Sanremo, Morgan e Bugo hanno discusso perché il cantautore aveva modificato, all’insaputa dell’altro, il testo di Sincero. Così Cristian Bugatti (in arte Bugo), ha deciso di andarsene e lasciarlo solo durante l’esibizione. In quel momento di “panico” è stato inquadrato Rocca che stava lavorando come fonico. Questo momento gli ha dato la fama, poiché sui social hanno iniziato a cercarlo perché molto bello. Poi la partecipazione a Ballando con le stelle ed oggi Gilles sta lavorando come attore.

“Posso confidare una cosa? Arriva da me Morgan e mi dice: ‘Io voglio andare via’. ‘Guarda Marco, non puoi andare via. L’unica che potresti fare è farti eliminare’. ‘Beh, come si fa?’. ‘Cambia il testo’. E ha cambiato il testo.(…) Dopo tre anni posso dirlo”

L’ex fonico ha spiegato che in molti gli chiedono, a distanza di anni, se quell’accaduto fosse vero oppure no. Ma Rocca ci ha tenuto a precisare che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare un episodio del genere.

“Lui voleva fare cose che non so se erano legali e allora ho detto: ‘Guarda, l’unica cosa da regolamento per essere squalificati è cambiare il testo’. E ha cambiato il testo. Colpa mia. (…) Non si va sul penale, spero (…) Ho fatto una battuta, perché uno dei pochi motivi per essere squalificati è cambiare il testo.E neanche l’orchestra e il direttore d’orchestra si erano accorti di questa cosa, infatti continua a cantare tutto il pezzo. Quando hanno capito che aveva cambiato il testo, è stata abbassata la musica”

Gilles ha spiegato di aver dato un “consiglio innocuo” a Morgan, non pensando che potesse eseguirlo realmente. Inizialmente, però, nessuno si era reso conto di ciò che stava succedendo, fin quando Bugo ha lasciato il palco.

Bugo e Morgan

A Sanremo 2020, la discussione tra Bugo e Morgan è diventata un cult. I due avevano avuto già diverse diatribe ancor prima che iniziasse il Festival, poi il culmine è stato raggiunto la serata delle cover. Il duo ha portato un brano di Sergio Endrigo, ma secondo Castoldi, il compagno lo avrebbe eseguito male. Ciò lo ha fatto innervosire tanto da voler lasciare la gara e così, il giorno dopo, ha deciso di modificare il testo. Nelle parole da lui cantate c’erano una serie di provocazioni rivolte a Cristian che si è accorto, quasi subito, di ciò che stava succedendo ed ha quindi deciso di abbandonare il palco. Tra i due poi non c’è stato nessun chiarimento, Amadeus ha cercato di mediare, Morgan ha fatto anche una conferenza stampa con i giornalisti, ma non c’è stata mai una riappacificazione. Anzi, i due si detestano.

Ora che si sa da dove è partito il tutto, magari può cambiare la situazione. In molti ora si aspettano una conferma o smentita da parte del cantautore.