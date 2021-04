Gilles Rocca, parla Miriam: niente nozze e il senso del tatuaggio ‘Respect’

Miriam Galanti a ruota libera. La compagna di Gilles Rocca, concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ‘targata’ Ilary Blasi, ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000, spiegando il legame profondo condiviso con il compagno e altre curiosità sulla relazione. La prima chicca riguarda un tatuaggio del naufrago, quello che fa rifermento alla scritta ‘Respect’. Cosa significa? Ed è vero che si è ‘marchiato’ quella parola pochi giorni prima di sbarcare in Honduras?

“Si è tatuato due giorni prima di partire” per L’Isola conferma Miriam, che spiega che il senso della scritta non è riconducibile a una questione ‘scaccia tradimenti’, bensì a un significato più ampio riferito al comportarsi bene nel rapporto sentimentale e in generale nella vita. Ancor più curioso il modo in cui quel tatuaggio è stato fatto.

Tutto ha avuto inizio da una conversazione di coppia, sul tema appunto del rispetto. “La mia essenza sei tu (Miriam, ndr). Rispetto la mia anima come rispetto te”, le esternazioni ultra romantiche di Gilles nei confronti della compagna. A questo punto la Galanti narra che è capitata una cosa tanto originale quanto curiosa. Rocca di punto in bianco l’ha piantata in casa, dicendo che doveva andare al supermercato prima che chiudesse. In realtà è andato altrove. “Dopo un’ora è tornato, mostrandomi il polso e ho visto che si era tatuato la parola ‘Respect'”. Miriam aggiunge di essere rimasta assai stupita, “senza fiato”, perché Gilles fa “cose incredibili” a volte.

Capitolo gelosia – Davvero la Galanti non ha paura che Gilles la possa tradire perdendo la testa per qualcun’altra in Honduras? Miriam no, non ha alcun timore in tal senso, anche perché “sarebbe assurdo se mi tradisse davanti alle telecamere”. Si plana sull’argomento nozze: resta sempre lontana l’ipotesi del matrimonio? Magari dopo l’Isola? No, sulla questione la donna è categorica: “Non c’è bisogno di farsi una promessa solenne di eternità”. Quindi aggiunge che crede di più a quelle coppie che si scelgono “ogni giorno”. Ad esempio lei e Gilles lo fanno da dodici anni. “Sposarci non è una priorità”, ribadisce.

Stesso discorso vale per un eventuale figlio: al momento sia lei sia Rocca pare che non abbiano nei piani di mettere su famiglia. O almeno non si stanno organizzando in tal senso per quel che concerne il futuro imminente. “In questo momento stiamo bene così”, chiosa, aggiungendo di non avere intenzione di “correre“.

Ultima curiosità: mentre Gilles è impegnato in terra honduregna, li gestisce Miriam i suoi profili social? Anche in questo caso risposta negativa. Gli account delle piattaforme web sono in mano a una persona ‘terza’: “C’è una persona addetta. Ho deciso volutamente di non occuparmene perché penso che debbano essere gestiti da qualcuno di estraneo alla nostra vita”.