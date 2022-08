Gilles Rocca: l’ex fidanzata è la sorella di Nicolas Vaporidis!

Cosa lega Gilles Rocca e Nicolas Vaporidis? L’amore per Ilenia! In un’intervista rilasciata al settimanale Mio il fonico e attore romano, che ha vinto Ballando con le Stelle con Lucrezia Lando qualche anno fa, ha confidato che la sua prima fidanzata è stata proprio la sorella del collega conosciuto ai più per il film cult Notte prima degli esami. Un amore giovanile, nato sui banchi di scuola, che si è poi tramutato in una splendida amicizia che va avanti tuttora.

Gilles Rocca ha infatti spiegato di essere ancora in contatto con Ilenia Vaporidis e di aver mandato alla ragazza un messaggio dopo la vittoria di Nicolas all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Reality show che Rocca conosce bene visto che è stato uno dei concorrenti nel 2021. Un’esperienza complicata per Gilles, che è finito più volte al centro delle polemiche per il suo carattere aggressivo e scontroso.

A tal proposito Gilles Rocca ha fatto sapere:

“Nicolas è stato una sorpresa: ha un carattere molto simile al mio, un po’ burbero in apparenza, ma è stato più bravo di me a farsi scivolare le cose addosso e ha tirato fuori una caparbietà che io non ho avuto la forza di tirare fuori”

Gilles Rocca ha raccontato di aver scritto un messaggio a Ilenia durante la finale dell’Isola dei Famosi 2022 esprimendo tutto il suo sostegno e appoggio per il percorso realizzato da Nicolas. La giovane Vaporidis ha ringraziato quel vecchio amore, con il quale ha mantenuto un rapporto cordiale.

“Fu il mio primo amore, andavamo a scuola insieme”, ha precisato Gilles Rocca a proposito del suo legame con la sorella di Nicolas Vaporidis. Quest’ultima è più volte apparsa nel corso della trasmissione condotta da Ilary Blasi per mostrare il suo pancione. Archiviato Gilles, Ilenia è oggi una mamma e compagna devota e amorevole. Il suo secondogenito, Vittorio, è nato ad agosto.

Il presente privato e professionale di Gilles Rocca

Rocca continua invece ad amare l’attrice Miriam Galanti: la convivenza tra i due procede a gonfie vele ma la coppia non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia. Entrambi sono concentrati sul lavoro: per Gilles l’autunno sarà fitto di impegni. Fa parte del cast di Tale e Quale Show, in onda su Rai Uno, e di Nudi per la vita, il nuovo format condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta e trasmesso su Rai Due.