Gilles Rocca non sarebbe single dopo l’addio a Miriam Galanti. Da tempo si rincorrevano voci di una possibile rottura tra i due, ma ieri è arrivata la conferma di Rocca sui social. Sebbene i fan sperassero che anche stavolta la crisi rientrasse, come è già successo l’anno scorso, stavolta è tutto vero. Avevano già vissuto un periodo di alti e bassi e si erano ritrovati, potrebbe accadere di nuovo chiaramente. Eppure stavolta è stato lo stesso Gilles Rocca a scrivere chiaro e tondo che i 14 anni d’amore con Miriam sono finiti.

Tempo poche ore e sono già esplosi gossip su Gilles Rocca. Non riguardano i motivi della fine della sua storia con Miriam, e di questo sarà sollevato. Lui infatti aveva chiesto di non spettegolare sulle motivazioni che li hanno portati alla frattura. Un modo per rispettare la privacy di una coppia che si è detta addio dopo tanti anni insieme. Non è successo, nessuno ha fatto gossip sui motivi della fine della loro storia. Allo stesso tempo, però, Gilles non poteva pretendere di non finire tra le notizie di cronaca rosa. Soprattutto se il gossip riguarda una conduttrice molto amata…

Ebbene sì, Gilles avrebbe già una nuova fiamma e la lei in questione non è sconosciuta al pubblico. Anzi, è uno dei volti che è entrato quotidianamente nelle case degli italiani fino a non molto tempo fa. Lei è stata una conduttrice di Rai Due, ma il suo programma ha chiuso per fare spazio alla rivoluzione della seconda rete di mamma Rai. Chi sarà mai? A lanciare il gossip è stato Pipol Gossip su Instagram.

A distanza di qualche ora dall’annuncio della fine della storia con Miriam, oggi Pipol ha svelato un nuovo possibile flirt dell’ex di Tale e Quale Show. “Oggi, alcuni rumors, darebbero per certa l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo”, si legge nel post su Instagram. Di chi si tratta? Chi sarebbe la conduttrice in questione? Gilles Rocca sarebbe fidanzato in segreto con Bianca Guaccero. “I due starebbero insieme in gran segreto”, ha aggiunto infatti Pipol. Solo un gossip per ora, in attesa che i diretti interessati diano conferma o smentita.