Giletti via da La7: “Ecco la cosa imperdonabile che è accaduta”

Massimo Giletti è stato il grande protagonista della seconda serata della Terrazza della Dolce Vita 2023, il ciclo di incontri all’aria aperta condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini. Negli ultimi mesi, il giornalista è stato al centro delle cronache per la chiusura improvvisa del suo programma “Non è l’Arena” su La7. Nel corso dell’evento, la Ventura è tornata sull’argomento, parlando della grande fiducia di Massimo nei giovani talenti di oggi. Per questo, il suo più grande dispiacere in tutta questa vicenda rimane il fatto che ben 35 collaboratori, che avevano creduto tanto nel progetto, siano rimasti a mani vuote. Per Giletti, questa cosa è imperdonabile:

Quando sono arrivato a Roma mi sono trovato un gruppo di ragazzi giovani. Ho sofferto molto già quando fui costretto a lasciare la Rai. Oggi mi trovo di fronte a questo gruppo di lavoro che avevo ricostruito… anche questa volta li perderò tutti. Io ho le spalle molto larghe, ma 35 persone sono rimaste a casa. Si parla tanto di difendere i posti di lavoro dei vari personaggi televisivi che fanno scelte diverse, ma di quei ragazzi, qualcuno se ne è occupato? No! Questo è un gran dispiacere ed è una cosa che non perdono.

Dopodiché, Simona non poteva evitare di chiedere a Massimo cosa c’è all’orizzonte nel suo futuro professionale. “Cosa c’è dietro l’angolo? Come diceva il grande Maurizio”, ha domandato la Ventura citando il compianto Maurizio Costanzo. Si è parlato tanto di un possibile ritorno in Rai del conduttore, anche se per ora non sembrerebbe esserci ancora nulla di ufficiale. Ad ogni modo, Giletti non ha affatto escluso questa possibilità.

“La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare”, ha dichiarato Giletti. “Ti aspettiamo”, ha replicato un’entusiasta Simona Ventura. La conduttrice, infatti, è tornata in Rai dopo un periodo prima in Sky e poi in Mediaset. Da un paio d’anni, è al timone di “Citofonare Rai 2“, il programma domenicale di Rai 2 che conduce insieme a Paola Perego. Inoltre, potrebbe presto sbarcare sulla pista da ballo di Ballando con le stelle in qualità di concorrente. Ad ogni modo, non è chiaro se o quando Massimo Giletti tornerà in Rai e con quale prodotto. La cosa certa, però, è che il giornalista sarebbe più che contento di riapprodare nell’azienda che ha definito come il suo grande amore, avendoci lavorato per tantissimi anni.

Infine, Massimo Giletti ha accennato anche ad un tema di cui non ama solitamente parlare: l’amore. Il tema di questa edizione de La Terrazza della Dolce Vita è ‘L’amore salverà il mondo’, dunque la Ventura ha parlato scherzosamente del tema con il giornalista dicendo: “L’amore ha salvato Massimo Giletti? Io ti dico no”. Tra le risate del pubblico, Giletti ha poi replicato: “Io ho una certezza, che l’amore e la bellezza hanno già salvato da tempo il mondo“.