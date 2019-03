Giletti torna in Rai? Giovedì l’incontro segreto: l’indiscrezione

Massimo Giletti torna in Rai: ultime news e indiscrezioni

Massimo Giletti è pronto a tornare in Rai. Un gossip che da tempo circola negli ambienti televisivi e che ora diventa sempre più forte dopo l’ultima indiscrezione. Stando a quanto scrive Francesco Fredella sul quotidiano Il Tempo, il giornalista incontrerà giovedì i dirigenti Rai. Giletti incontrerà la dirigenza in un posto blindato per seminare fotografi e curiosi al seguito, evitando spifferate varie e fughe di notizie sui giornali. La chiacchierata sarà incentrata sull’effettivo ritorno in Rai. Giovedì sul piatto della bilancia Massimo dovrebbe trovare una proposta inaspettata ma concreta: la conduzione de La vita in diretta.

Massimo Giletti nuovo conduttore de La vita in diretta?

Qualche mese fa si era parlato di un ritorno de L’Arena ma pare che la Rai sia più propensa ad affidare a Massimo Giletti la nuova edizione de La vita in diretta. Che in mano a Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non ha ottenuto i risultati sperati: lo storico format Rai viene battuto giornalmente da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Secondo i rumors Giletti potrebbe condurre il programma con una collega: c’è chi parla di Lorella Cuccarini e chi di Paola Ferrari. Chi la spunterà?

Massimo Giletti: il contratto con La7 sta per scadere

Il contratto di Massimo Giletti con La7 è in scadenza a giugno dopo due anni: il giornalista deciderà di restare o tornare in Rai?