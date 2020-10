Giletti, serenata a Virginia Raggi al Costanzo Show: la reazione (video)

Tutto pronto per il ritorno dell’intramontabile Maurizio Costanzo Show (39esima edizione), programma che ha segnato e tutt’ora segna la storia della tv italiana. Nella puntata in onda domani 27 ottobre 2020 (in seconda serata su Canale 5 a partire dalle 23,15 circa, dopo il film Quo Vado del prime time), si vedrà un esilarante siparietto tra Massimo Giletti e Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma. E a proposito del primo cittadino della Città Eterna, non è escluso, come riportato da diversi organi di stampa di recente, che nella prossima tornata elettorale a sfidare la grillina ci sarà proprio il giornalista di Non è l’Arena.

“Smentisco di candidarmi per la Capitale”, ha risposto Giletti circa una possibile corsa al Campidoglio. Ma lo ha detto sorridendo e gli esperti di retroscena di palazzo sono convinti che le riserve del giornalista su una possibile cavalcata elettorale non siano state sciolte definitivamente.

Nel frattempo si è diverto con la Raggi. Sul palco del Costanzo Show, Giletti ha intonato le note di Roma nun fa’ la stupida stasera, cercando invano di far cantare l’esponente pentastellata. Non c’è stato nulla da fare, ma la gag è stata alquanto simpatica come testimonia il video (qui sotto) divulgato in anteprima da Giornalettismo.

Il video di Giletti che canta per Virginia Raggi al Maurizio Costanzo Show pic.twitter.com/yJF4WPze3W — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 26, 2020

Maurizio Costanzo Show 2020: ospiti e anticipazioni della prima puntata

La Raggi, oltre a essere stata protagonista del siparietto, è stata intervistata one to one da Costanzo. Largo poi a tutti gli altri ospiti: il vice ministro della salute Piepaolo Sileri, il conduttore di Quarta Repubblica Nicola Porro, la conduttrice del talk Stasera Italia Weekend Veronica Gentili e il comico lombardo Andrea Pucci.

E ancora: oltre a Giletti, da La7 in arrivo il ‘Direttore’ Enrico Mentana. Avrebbe dovuto esserci anche Myrta Merlino, volto di punta de L’aria che Tira (sempre La7), ma l’ospitata è saltata. Attualmente la giornalista è in isolamento in quanto nella redazione del suo programma ci sono stati casi di positività.

Infine attesi Giovanna Botteri, in collegamento telefonico Piero Angela, l’ex sindaco di Serravalle Venanzo Ronchetti, il direttore di Fanpage Francesco Piccinini e il sessuologo Marco Rossi.