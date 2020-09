Giletti, scontro con la Lucarelli: “Alza le palette a Ballando con le Stelle”

Massimo Giletti non si ferma ed è pronto a tornare in tv, su La7, con una nuova stagione di Non è l’Arena, a partire dal 27 settembre, alle ore 20,30. Intervistato da Repubblica il giornalista ha raccontato che quello che sta giungendo al termine è stato un anno durissimo per lui. Prima ha perso il padre, figura di riferimento lungo tutta la sua vita, poi è stato messo sotto scorta per via delle inchieste operate nella sua trasmissione sul tema delle scarcerazione dei mafiosi ai tempi del lockdown. Questo, però, non gli ha fatto perdere la voglia di proseguire nelle sue battaglie. Infatti annuncia che lui e il suo gruppo di lavoro riprenderanno “da dove si erano fermati, con il seguito dell’inchiesta sui mafiosi”. In studio, nella nuova stagione, non ci sarà più Selvaggia Lucarelli, che di recente ha storto il naso circa la scelta di alcuni opinionisti invitati da Giletti in precedenza. Il conduttore ha replicato per le rime alla giurata di Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli punge Giletto: la replica

Selvaggia Lucarelli, in tempi non sospetti, ha dichiarato che non prenderà più parte al programma di Giletti che risponde così: “Lei è libera di dire quello che vuole, poi una può andare ad alzare le palette a Ballando e essere credibile”. La stoccata è servita. Spazio poi ai temi che ha intenzione di portare in tv tra pochi giorni. Oltre al già citato argomento della scarcerazione dei boss mafiosi, il focus sarà posto sul coronavirus. Come ospiti assicura che ci saranno diversi virologi, medici e figure riconducibili alla pandemia. Ad esempio parlerà Flavio Briatore e anche il professor Alberto Zangrillo. Giletti dice anche che andrà a fondo alla vicenda che ha coinvolto il guru del web Mirko Scarcella, al centro dell’inchiesta de Le Iene.

Massimo Giletti tratterà il caso relativo a Mirko Scarcella

Il focus che verrà posto su Mirko Scarcella, accusato da Le Iene di far lievitare i like per gonfiare i social di vari personaggi, avrà il fine di capire la dinamica sotterranea dei social e che cosa le persone sono disposte a fare per acquisire ‘Mi piace’ e followers. Infine Giletti parla dei suoi progetti futuri. Possibile un giorno vederlo in prima linea nel contesto politico? Mai dire mai: il giornalista spiega infatti che attualmente non c’è alcuna via concreta che vuole percorrere in tal senso, ma in futuro non esclude nulla.