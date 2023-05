Ancora una volta si torna a parlare del terremoto che sta letteralmente sconvolgendo la Rai in questi giorni. Dopo le notizie circa l’addio di Fabio Fazio alla rete pubblica, poco fa il sito Dagospia.com ha condiviso alcune indiscrezioni che riguarderebbero due punti cardine dei rumors degli ultimi tempi: il destino lavorativo del conduttore Massimo Giletti e il ritorno sulla Rai della trasmissione Miss Italia. Ecco cosa sta succedendo.

Ritorno di Massimo Giletti alla Rai?

Stando a quanto si apprende da Dagospia.com, Salvini e Mazzi starebbero spingendo affinché la prossima stagione televisiva veda il ritorno di Massimo Giletti sulla Rai. Queste le parole riportate dal sito: “Giletti era a un passo da Viale Mazzini. Praticamente fatta. La chiusura di “Non è l’Arena” ha aperto un’altra partita e allontanato il giornalista torinese dalla Rai. Salvini, dopo aver esultato per l’addio di Fazio, spinge per il ritorno di Massimo Giletti, il conduttore ha dalla sua anche il sostegno di Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura in quota Fdi e “quasi agente” dell’amico giornalista. L’operazione è complicata, la strada in salita e bisogna fare i conti con la contrarietà di Forza Italia.”

Sembra quindi che il papabile ritorno di Giletti alla Rai sia in qualche modo ostacolato da Forza Italia, che non vedrebbe di buon occhio la presenza del conduttore sulla rete pubblica. Se l’indiscrezione fosse confermata, andrebbe ad avvalorare l’ipotesi secondo la quale sarebbe stata Forza Italia a spingere per la chiusura del programma. Stop che, stando a quanto riportato dai media, era arrivato proprio prima della puntata che Giletti avrebbe voluto dedicare a indagare i rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello dell’Utri e Cosa Nostra.

Miss Italia 2022

Un’altra indiscrezione delle ultime ore vede protagonista la trasmissione Miss Italia. Secondo Dagospia la Lega avrebbe in programma di riportare lo storico programma su Rai 1: “L’evento organizzato da Patrizia Mirigliani era stato escluso dal servizio pubblico nel 2013, un ritorno improvviso nel 2019 per poi finire nuovamente in panchina. Cosa deciderà Marcello Ciannamea, futuro direttore prime time?”

Per molti anni il concorso di Miss Italia è stato un programma di punta della Rai. Tante sono state le miss che hanno calcato il palco dell’evento organizzato da Patrizia Mirigliani e che poi sono diventate attrici o personaggi di spicco del mondo della televisione italiana come Sofia Loren, Francesca Chillemi e Giusy Buscemi. In seguito ad alcune politiche aziendali interne alla rete pubblica, la trasmissione era poi stata spostata su La7. Le ultime due edizioni invece, andate in onda in tempo di Covid, erano solamente state trasmesse in diretta streaming. L’anno scorso i tempi sarebbero stati maturi per il ritorno del programma sulla Rai ma le cose non sono andate esattamente così.

In quella occasione DavideMaggio.com aveva riportato le parole dell’organizzatrice dell’evento a riguardo. La Mirigliani aveva escluso la possibilità di rivedere la trasmissione in onda sulla televisione di Stato: “Avevamo in programma di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai 1. Sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra ‘altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone. Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi”. Infine, rivolgendosi al neo-eletto governo Meloni, aveva rivelato: “Spero che questo nuovo governo e ministro della cultura possano restituire a Miss Italia e alle mie ragazze la dignità che meritano.”