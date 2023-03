Si è conclusa ieri 16 marzo la settima stagione di “Che Dio ci aiuti” su Rai 1. Questo finale di stagione ha visto il ritorno di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che ha detto definitivamente addio alla fiction dopo più di 10 anni. Nella puntata, Suor Angela viene contattata da Azzurra (Francesca Chillemi) per chiederle aiuto e infine torna al convento degli Angeli, insieme a Suor Costanza (Valeria Fabrizi), per la consacrazione della novizia. Un vero e proprio passaggio di testimone: adesso sarà a tutti gli effetti Francesca Chillemi la star della fiction. La prossima stagione del telefilm, che dovrebbe uscire nel 2025, avrà, infatti, un corso totalmente nuovo.

A tal proposito, Elena Sofia Ricci ha voluto dare un ultimo addio al personaggio che l’ha accompagnata per tanti anni e dedicare un post alla sua ‘erede‘. L’attrice ha condiviso una foto delle due nei loro abiti di scena da suore e ha scritto queste commoventi parole:

Non so cosa spinga esattamente le persone ad incontrarsi e a legarsi fra loro… forse la sintonia, forse le risate, forse le parole , gli sguardi…? Forse la gioia di donare piano piano un po’ del proprio cuore .. e lasciare che le anime si svelino…Azzurra e Suor Angela si sono volute bene! Doveva accadere! Quasi una predestinazione. Fin da quella sera a Miss Italia nel 2003. E così anche con tutti voi che ci avete seguito con tanto amore in tutti questi anni ! Grazie per averci seguito , ancora una volta! Che Dio ci aiuti!

Il post è stato invaso di commenti da parte dei fan della serie, che sono distrutti per l’addio dell’attrice. Inoltre, sui social molti non si sono mostrati molto d’accordo con la scelta di far diventare il personaggio di Azzurra una suora. A detta di molti, Azzurra era una donna forte con una sua personalità ben distinta e questa scelta autoriale non rispetta affatto il suo carattere.

Che Dio ci aiuti 8: cosa si sa fino ad ora

L’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” andrà in onda nel 2025, sarà composta come sempre da dieci puntate e venti episodi e vedrà come protagonista Francesca Chillemi nei panni della nuova Suora del convento. La sceneggiatrice della fiction, Elena Bucaccio, ha anticipato a “Fanpage” che tipo di Suora sarà Azzurra rispetto a Suor Angela. A quanto pare, Azzurra sarà una suora molto diversa rispetto a Suor Angela. Nonostante entrambe abbiano personalità fuori dagli schemi, avranno un approccio alla fede e all’umanità molto differente. Azzurra è una suora disordinata, ma con un cuore grande e una formazione più casareccia, che però la rendono estremamente aperta e disponibile ad accogliere gli altri in modo incondizionato.

Francesca Chillemi ha già dichiarato che nella prossima stagione si scoprirà anche quale sarà il suo nuovo nome da suora. Nonostante non abbiano ancora iniziato a scrivere le sceneggiature, questa nuova rotta della serie si prospetta molto avvincente. Bisognerà attendere, però, ancora due anni per scoprire cosa succederà.