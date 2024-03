Giletti a Mediaset? Ecco dove e quando potremmo vederlo

Massimo Giletti sembra non trovare pace per il suo futuro televisivo. Dopo i risultati deludenti della serata evento La Tv Fa 70 la permanenza in Rai del conduttore sarebbe in dubbio. Nel frattempo – come rivela Dagospia – l’ex volto La7 sarebbe in contatto con Cologno Monzese.

Durante le interviste per la promozione dell’evento celebrativo dei 70 anni della nostra televisione Giletti aveva ribadito più volte di non aver firmato alcun contratto con la Rai. In più, nel corso del programma non erano mancate le battute del presentatore proprio sul suo futuro incerto all’interno dell’Azienda.

I dati Auditel de La Tv Fa 70 poi non hanno messo il conduttore sotto una buona luce: nonostante un parterre di ospiti d’eccezione e la durata “sanremese” il prodotto televisivo non decolla e si ferma al 20,04% di Share.

Allora in Rai, come spiega Dagospia, si cerca di trovare una collocazione per il presentatore. Si parla di un ritorno del suo storico programma L’Arena, o della conduzione di un talk show in prima serata su Rai2. Entrambe le opzioni – c’è da dire – appartengono alla cosiddetta confort zone di Giletti, che sarebbe sicuramente più a suo agio in questi contesti rispetto a come lo abbiamo visto mercoledì su Rai Uno.

Nel frattempo però, il sito curato da Roberto D’Agostino aggiunge un nuovo retroscena circa il destino professionale del conduttore. Massimo Giletti sarebbe infatti in contatto con Mediaset. Attualmente si tratterebbe di semplici incontri e non di una trattativa vera e propria.

Da come ci fa sapere Giuseppe Candela su Dagospia, il presentatore avrebbe ricevuto una proposta per la conduzione di una prima serata su Rete 4. La collocazione settimanale sembrerebbe essere quella della domenica. Collocazione che Giletti conosce bene, visto che per anni ne è stato il volto protagonista con Non è L’Arena, in onda su La7 fino alla scorsa stagione televisiva.

La Tv Fa 70: cosa non ha funzionato

Nell’attesa di scoprire se l’incerto destino televisivo di Massimo Giletti lo porterà su Rete 4, ciò che è indubbio è che La Tv Fa 70 non è sicuramente stato ciò che i telespettatori si aspettavano da una serata evento.

Gli ospiti illustri e il promo dai toni spettacolari facevano sperare in uno show celebrativo in grande stile, sulle orme dello storico varietà Rai che non vediamo da tempo.

Ciò che invece Giletti e gli autori hanno restituito al pubblico è stato un prodotto senza né capo né coda, con interviste interminabili e una storia della televisione raccontata senza alcun criterio temporale.

Insomma, una serata molto più simile a un talk che a uno show, dove Giletti ha fatto Giletti e quello che doveva essere un varietà si è trasformato in uno speciale di Non è L’Arena dedicato alla televisione.