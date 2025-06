Gilda Ambrosio sorprende su Stefano De Martino: la frase d’amore profondo

Stefano De Martino sempre al centro del gossip, suo malgrado. Nelle ultime settimane al conduttore campano in forza alla Rai sono stati attribuiti svariati flirt con donne diverse; è anche trapelata qualche paparazzata che ha fatto ulteriormente infiammare il chiacchiericcio. Tra gli scatti che hanno innescato più rumore, quelli in cui si vede il timoniere di Affari Tuoi mano nella mano ad un concerto con Gilda Ambrosio. L’imprenditrice e fondatrice del brand di moda The Attico è da anni una presenza fissa nella vita di De Martino. Il magazine Oggi ha raccolto le dichiarazioni che la donna avrebbe confidato, in merito al legame con il presentatore, a persone a lei vicine.

“A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita”. Risponderebbe così Ambrosio a chi le domanda quali rapporti abbia con Stefano. I due si conoscono da anni. Almeno ufficialmente non c’è mai stato un fidanzamento vero e proprio. Certo è che trascorrono molto tempo assieme, scambiandosi gesti affettuosi e intimi. Difficile categorizzare il legame per il semplice motivo che, forse, non andrebbe categorizzato. Come si diceva non si può parlare di fidanzamento. Probabilmente sarebbe più calzante discutere di amicizia speciale.

Il magazine Oggi ha aggiunto che Stefano e Gilda sono partiti insieme da Roma e hanno raggiunto la Sardegna nei giorni scorsi. Una volta arrivati a Olbia hanno affittato un’auto sportiva e hanno guidato fino a Porto Cervo dove De Martino ha fatto attraccare la sua Santiago, una barca di 11 metri e mezzo che può ospitare fino a 16 persone e che è dotata di 6 posti letto.

Al momento dell’imbarco il conduttore napoletano si è accorto che era seguito dai paparazzi. Per tale motivo, scrive sempre Oggi, ha deciso “di contenere slanci d’affetto troppo espliciti nei confronti di Gilda”. Inoltre ha scelto di postare le foto sui suoi social a bordo della sua Santiago. “Un modo per proteggere se stesso, ma anche Gilda dai pettegolezzi”, assicurano sempre dal magazine. Da sottolineare anche che Stefano e Gilda non erano soli, bensì in compagnia di altri amici.

Sempre a proposito di gossip, pare che il conduttore di Affari Tuoi abbia avuto qualche grattacapo di recente. Si è sussurrato che ai piani alti della Rai non vedano di buon occhio il fatto che uno dei volti di punta della rete ammiraglia sia così presente nella cronaca rosa del Bel Paese.