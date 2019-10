Gigliola Cinquetti oggi: curiosità e chicche sulla cantante veronese

Gigliola Cinquetti oggi: carriera e curiosità sull’artista veronese

Gigliola Cinquetti (1947, Verona) è un’artista eclettica, capace di destreggiarsi in ambito musicale, televisivo e cinematografico. Tra i suoi vanti spicca quello di essere stata la più giovane vincitrice del Festival di Sanremo, trionfando nel 1964 in coppia con Patricia Carli con la canzone Non ho l’età. Un classico intramontabile della canzone italiana ed europea (ad oggi ha venduto più di 4 milioni di copie in tutto il mondo). Vinse ancora la kermesse canora sanremese nel 1966 con il brano ‘Dio come ti amo’, in coppia con Domenico Modugno.

Gigliola Cinquetti: dalla musica al giornalismo e alla tv

La sua carriera musicale fu sfavillante fino alla fine degli anni Ottanta, quando il successo cominciò a declinare. A Sanremo del 1989, con il brano ‘Ciao’, si classificò 14esima e cercò di rimodularsi professionalmente, pur continuando a lavorare in ambito musicale. Fu allora che Gigliola provò altre strade come quella del giornalismo e quella di frequentare maggiormente la tv rivestendo diversi ruoli. Il tutto mantenendo la classe e il garbo che l’hanno sempre contraddistinta.

Gigliola Cinquetti oggi

Negli ultimi anni Gigliola ha partecipato a diversi progetti: nel 2012 è sbarcata a Tale e quale show, mentre nel 2015 ha pubblicato il suo ultimo album, 20.12. Inoltre nel 2018 è stata ospite del programma ideato e condotto da Alberto Angela ‘Meraviglie – La penisola dei tesori’

5 chicche su Gigliola Cinquetti