Gigi-Uno come te, Pio e Amedeo: bordata a Fazio in diretta su Rai1

Pio e Amedeo hanno fatto i soliti Pio e Amedeo a “Gigi – Uno come te – Ancora insieme” (evento trasmesso da Rai Uno in prima serata), vale a dire che sono stati “scorretti” politicamente. Il duo comico foggiano tra il serio e il faceto è entrato a gamba tesa su un paio di questioni che di recente hanno provocato un terremoto in Rai: l’addio di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata al servizio pubblico televisivo. Prima hanno fatto scorrere dell’ironia su un altro tema che ha interessato il gossip del piccolo schermo italiano in questi giorni, cioè la presunta intromissione dei nuovi dirigenti Rai nell’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo (si è mormorato che ad Amadeus si volesse imporre una linea più sobria per quel che riguarda la scelta dei cantanti in gara. La questione è stata smentita dallo stesso conduttore).

Non appena sono sbarcati sul palco i due pugliesi sono stati un tornado. “Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival”, hanno incalzato, con D’Alessio che si è fatto una risata. Più velenoso invece l’intervento dei comici per quel che riguarda la vicenda di Fabio Fazio che ha spaccato l’opinione pubblica.

C’è chi ha reputato vergognoso che la Rai abbia messo alle strette il giornalista, di fatto spingendolo ad andarsene (Che Tempo Che Fa nella prossima stagione andrà in onda su Nove, canale del gruppo Discovery); e chi invece non reputa la perdita degna di nota (a onor del vero chi la pensa in questo modo è in minoranza).

“Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa”, hanno scandito Pio e Amedeo. Una bordata a tutti gli effetti. Opportuno sottolineare che la cifra relativa al compenso del giornalista ligure non è una notizia ufficiale bensì un’indiscrezione. Euro più euro meno, però, quella grosso modo dovrebbe essere la cifra che guadagnerà nell’arco di 4 anni (2,5 milioni di euro l’anno).

I due foggiani hanno anche menzionato l’addio alla Rai della conduttrice di “Mezz’ora”: “Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto”. D’Alessio anche in questo caso si è fatto una risata.