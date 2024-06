Gigi – Uno come te, il pubblico invoca Anna Tatangelo: ecco perché

Oggi, giovedì 13 giungo, su Rai Uno è andata in onda la terza edizione del concerto evento di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito a Napoli, “Gigi – Uno come te – L’emozione continua“. Lo show raccoglie i momenti più salienti delle serate del 7 e 8 giungo, solo due delle 8 date tenute da Gigi a Piazza del Plebiscito, che si concluderanno il prossimo 16 giungo. Lo spettacolo è nato nel 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera del cantante, ottenendo grande successo di pubblico e di ascolti TV. Dati gli ottimi risultati, è stata fatta un’altra edizione nel 2023, con cinque date sold-out. Quest’anno, invece, D’Alessio ha riempito otto concerti in Piazza del Plebiscito, insieme ad un altro show su Rai 1.

Nel corso della serata, Gigi D’Alessio è stato accompagnato da ben 14 violini e una band diretti dal Maestro Adriano Pennino. Sul palco, ci sono musicisti come Francesco D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Alfredo Golino alla batteria, Lorenzo Maffia al piano, Ciro Manna e Pippo Seno alle chitarre. Lo spettacolo racchiude i più grandi successi dei 30 anni di carriera di Gigi, oltre ai nuovi brani del suo ultimo album, “Fra“, dove ha collaborato con numerosi artisti. Proprio questi ultimi, e molti altri, sono stati ospiti di questa serata evento, cantando insieme a D’Alessio le sue canzoni più iconiche.

Tra i vari ospiti, troviamo Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè Pequeno, LDA, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi. Nonostante una delle sue canzoni più celebri sia in duetto proprio con l’ex compagna, Anna Tatangelo, quest’ultima ancora una volta non era presente. Difatti, uno dei primi brani cantati da Gigi è stato “Un nuovo bacio“. Durante la performance, ha lasciato che il pubblico di Piazza del Plebiscito cantasse tutte le parti di Anna, che ovviamente conosceva a memoria ogni parola.

Gigi D’Alessio canta “Un Nuovo Bacio” a Napoli, in Piazza del Plebiscito, durante la terza edizione del suo concerto-evento #GigiUnoComeTe.♥️pic.twitter.com/amLUQo9yrJ — With Love Music (@WithLove_Music) June 13, 2024

Tuttavia, ai telespettatori a casa, questa scelta ha lasciato l’amaro in bocca. Su Twitter, gli utenti si sono scatenati con i commenti invocando Anna Tatangelo. In tanti, infatti, credono che la famose canzone non sia la stessa senza di lei e vorrebbero tanto risentire i due artisti in duetto. “Dopo anni non sono ancora abituato a ‘Un nuovo bacio’ senza Anna Tatangelo”, ha scritto un utente. E ancora: “Sogno della vita: risentire ‘Un nuovo bacio’ cantata da Anna e Gigi”.

Tuttavia, pare che, almeno per ora, quello dei fan rimarrà solo un sogno. Sebbene abbiano una relazione cordiale per il bene di loro figlio Andrea, i due ex non si sono più mostrati insieme pubblicamente dopo la separazione, probabilmente anche per rispetto ai nuovi rispettivi compagni.