Gigi-Uno come te, D’Alessio sorprende: la chicca per la fidanzata

Il cantante si è lasciato andare ad una dedica per la propria compagna che lo ha reso padre per la quinta volta

Gigi D’Alessio e quella dedica che non è passata inosservata. Nel corso della serata Gigi – Uno come te – Ancora insieme, evento trasmesso su Rai Uno, il cantante campano ha accolto sul palco tantissimi altri artisti. A un certo punto, dopo aver duettato con Elodie, a sorpresa ha parlato della sua compagna. Non lo ha fatto direttamente, nominandola per nome. Quando però ha intonato “Si te sapesse dicere”, brano del 2023, ha pronunciato delle dolci parole indirizzandole a Denise Esposito, la donna che lo ha reso padre per la quinta volta nel gennaio 2022.

“Ho scritto una canzone dedicata alla persona che amo, ma le canzoni sono di tutti e ora è un po’ anche vostra”. Così D’Alessio prima di cantare “Si te sapesse dicere”. Come poc’anzi sottolineato, non ha fatto il nome di Denise ma è evidente che con questo brano il musicista partenopeo abbia voluto omaggiare la sua dolce metà.

La scelta di Gigi è stata piuttosto sorprendete visto che da sempre è riservatissimo circa la sua vita privata. La decisione di dedicare a Denise una frase al miele innanzi a milioni di persone è un ulteriore segno di quanto il legame con la giovane napoletana sia forte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

“Gigi – Uno come te – Ancora insieme”, ospiti e orchestra

“Gigi – Uno come te – Ancora insieme” ha avuto una valanga di ospiti. Con D’Alessio hanno duettato Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti e Ciccio Merolla.

D’Alessio ha naturalmente cantato i pezzi pregiati del suo repertorio, da “Quanti amori”, a “Una magica storia d’amore”, passando per “Mon amour” e “Como suena el corazon”, per poi terminare con “Non dirgli mai e “Buongiorno”.

Sul palco anche 14 violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino composta da: Francesco D’Alessio (tastiere), Max D’Ambra (tastiere e programmazione), Roberto D’Aquino (basso), Alfredo Golino (batteria), Lorenzo Maffia (piano), Ciro Manna (chitarre), Pippo Seno (chitarre), Daniele Leucci (percussioni), Antonio Baldino (tromba), Gianfranco Campagnoli (tromba), Giuseppe Fiscale (tromba), Franco Izzo (trombone), Alessandro Tedesco (trombone), Luigi Patierno (sax); ai cori : Silvia Aprile, Fernanda Caporale, Fabrizio Palma, Rossello Ruini, Riccardo Rinaudo.