Gigi Marzullo segue Fazio? In ballo un contratto con Discovery

Discovery continua con la campagna acquisti e questa volta pare aver messo gli occhi su Gigi Marzullo. Il giornalista era ospite fisso a Che Tempo che Fa quando era in Rai, ma con il trasferimento, ha dovuto abbandonare il programma.

Dato il trasloco di Fabio Fazio e della sua trasmissione, Marzullo non lo ha potuto seguire ed è rimasto nella rete di appartenenza dove, ormai da tanti anni, conduce Sottovoce. Secondo Tv Blog, però, in tutto questo periodo Discovery ha continuato a corteggiarlo, proponendogli anche ospitate non fisse all’interno di Che Tempo che fa.

Inizialmente infatti si era pensato di continuare questa collaborazione la domenica sera, ma poi la Rai ha messo il veto e non ha permesso al giornalista di apparire su Nove. Poi è stato proposto di fargli fare ospitate più sporadiche. Ma anche in questo caso l’azienda non gli ha dato il permesso.

Ora pare però che Discovery lo abbia iniziato a corteggiare sul serio. Oltre alla possibilità di tornare ad essere ospite fisso da Fazio, in ballo per lui ci sarebbe un nuovo programma.

L’idea sarebbe quella di riproporre Sottovoce, la trasmissione che conduce su Rai 1, ma sul Nove. Qui Marzullo parla di libri, cinema e teatro e quindi si potrebbe riproporre la stessa cosa su Discovery, con un appuntamento settimanale o quotidiano.

La campagna acquisti di Discovery

La Warner Bros sta cercando di creare una rete più forte e per questo, negli ultimi due anni, sta assoldando sempre più conduttori che decidono di lasciare la Rai. Uno dei primi è stato Fabio Fazio che ha portato con sé Luciana Littizzetto, ma anche l’intero format di Che Tempo che fa.

Poi qualche settimana fa è stato il turno di Amadeus che, con un contratto da capogiro, ha deciso di prendere una nuova strada, lasciando alle spalle la Rai. Ma ora le intenzioni della rete sono quelle di continuare così. Tra gli obiettivi ci sono anche altri conduttori, tra cui Francesca Fagnani che ha da poco chiuso la stagione di Belve alludendo ad un trasferimento.

Insomma durante questo periodo di forte debolezza della Rai, Discovery ne approfitta per fare scacco matto e creare una rete sempre più forte e temibile.