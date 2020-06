Gigi Marzullo va in pensione: il suo futuro e quello dei suoi programmi

La notte della rete ammiraglia della Rai, da anni, è associata a un volto e un nome: quelli di Gigi Marzullo. Il conduttore lungo la sua carriera si è contraddistinto per un modo originale e personale di guidare i programmi (il suo dialogare e il suo modo di porre le domande sono diventati un cult, tanto che si parla di ‘marzullismo’). Ora, potrebbe chiudersi un’epoca: Marzullo andrà in pensione a fine luglio, più precisamente il 31, come ha spiegato TvBlog. E la questione non è di poco conto perché sarà inevitabile che il suo spazio in video diminuirà o addirittura scomparirà del tutto. Il giornalista oggi, oltre che a condurre, ricopre l’incarico di vice direttore/capo struttura di Rai1 per le trasmissioni culturali. Incarico che dovrà lasciare a causa del pensionamento. Ma non è finita qui.

Marzullo rischia di sparire dai palinsesti Rai

La trasmissione a cui Marzullo è più legato è Sottovoce, programma notturno storico di Rai Uno. Certo il giornalista ha via via allargato i suoi spazi, conducendo, sempre a tarda ora, una serie di altri show culturali dedicati al cinema, ai libri e al teatro. Ma Sottovoce è e rimarrà il suo marchio di fabbrica, il suo biglietto da visita principale. E adesso, come spiega sempre TvBlog, non è detto che Gigi continuerà il viaggio notturno con i telespettatori. “Questi suoi programmi potrebbero sparire dal palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo”, scrive la testata, aggiungendo che Marzullo starebbe tentando di convincere la Rai a “fargli un contratto di consulenza esterna”, così da poter proseguire nei suoi impegni. Di mezzo, però, c’è la nuova politica dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, che sta cercando in tutti i modi di limitare i contratti esterni per puntare sui dipendenti Rai. Insomma, per Marzullo il pensionamento casca proprio in un momento particolare del servizio pubblico.

Marzullo e l’amore per la Rai

Alla luce di tutto questo, Marzullo potrebbe sparire dalla notte di Rai Uno. I nuovi palinsesti verranno svelati nella prima settimana di luglio e li si capirà le decisioni prese dai vertici. Intanto Gigi continua a giurare amore eterno a Viale Mazzini. Nell’ultima intervista rilasciata a Caterina Balivo, a Vieni da Me, ha raccontato come il suo rapporto con l’azienda sia viscerale e stretto.