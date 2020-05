Balivo, Marzullo stimola la gelosia di Caterina: giù le mani dal marito

Caterina Balivo, Gigi Marzullo stimola la gelosia della conduttrice: giù le mani dal marito (“Dì alle tue amiche di stare buone!”)

Gigi Marzullo sbarca a Vieni da Me e con Caterina Balivo dà vita a una chiacchierata originale. Non potrebbe essere altrimenti con il ‘re televisivo’ delle interviste sui generis, fatte con domande complesse al limite del paradosso. Nel talk, il conduttore è andato a ruota libera, parlando del suo amore spassionato e incondizionato per mamma Rai, del suo pallino per lo shopping e pure del suo aspetto fisico. E proprio su quest’ultimo tema si è innestata un’esternazione che ha coinvolto il marito della Balivo, la quale ha mostrato una sana gelosia, mettendo in guardia le fan di Guido Maria Brera.

Marzullo a Vieni da Me: “Non lascerei mai la Rai”

“Io non lascerei mai la Rai, sarebbe come rinnegare me stesso. Non la lascerei mai. Non ho mai pensato ai soldi, la mia vita non è mai stata improntata sui soldi. Anche se arrivasse una grande offerta da qualcun’altro non lascerei mai Viale Mazzini”. Così Marzullo sull’azienda per cui lavora da decenni. Sempre restando in tema finanze personali: “Spendo parte dei miei soldi nei vestiti. Molti solo simili. Non butto il denaro, ma non sono un avaro.” Gigi svela anche delle curiosità sui metodi di pagamenti che adotta: “Non uso carte di credito, in albergo pago con gli assegni. Sono un po’ strano da questo punto di vista. Sono un uomo antico, che non vuol dire vecchio. L’antico diventa nuovo.”

Caterina Balivo a Marzullo: “Dì alle tue amiche di chiudere gli occhi”

“Cosa cambierei di me? – sempre Marzullo – Insomma se fossi stato più carino sarei stato più felice. Io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo… Gli amici mi dicono che tu sei bellissima, alcune amiche mi dicono che tuo marito è un bell’uomo.” A questo punto la Balivo drizza le antenne: “Dì alle tue amiche di stare buone e chiudere gli occhi!”. L’ultima parola a Gigi: “La supplenza al fatto estetico è stata la tenacia che io ho. Per gioco, ho sempre detto: non sono bello, quindi cerco di essere interessante”.