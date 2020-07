Gigi Hadid, pancione prima volta in video: perché lo ha tenuto nascosto

Una diretta esplosiva, quella di Gigi Hadid, che non aveva ancora mostrato il suo pancione e che ha voluto farlo nelle ultime ore su Instagram in collaborazione con V Magazine. La supermodella, in attesa del suo primo figlio con l’ex dei One Direction, Zayn Malik, partorirà in autunno ma il fatto che non avesse condiviso fino a poco tempo fa video o foto aveva insospettito parecchio i follower che l’avevano accusata di voler nascondere il bambino e la gravidanza. Inutile dirvi che erano accuse tutt’altro che giustificate, e a farlo intendere è stata proprio lei indiretta con V Magazine non solo mostrando la pancia ma soffermandosi anche sulle critiche ricevute e sottolineando che se ha fatto certe scelte è stato per un motivo ben preciso.

Gigi Hadid, il pancione su Instagram: la compagna di Zayn Malik mostra le sue forme e si racconta

Gigi ha spiegato che non intendeva nascondere alcunché ma che vivere la gravidanza in un momento particolare come quello della pandemia non le ha permesso di fare ciò che avrebbe fatto in altre condizioni: per la compagna di Zayn insomma c’erano cose più importanti a cui pensare e non voleva sembrare inopportuna. La modella ha espressamente menzionato non solo i morti di Coronavirus ma anche il movimento Black Lives Matter, e ha spiegato che la sua presenza sui social avrebbe dovuto essere limitata solo a problemi di questo genere. Insomma venticinque anni compiuti ad aprile, e venticinque anni di assoluta maturità per un personaggio pubblico che avrebbe potuto usare i suoi profili solo per sé stessa.

Gravidanza Gigi Hadid, la modella non ha fretta di mostrarsi

C’è anche un altro motivo comunque per cui Gigi Hadid ha mostrato la pancia solo ora: la modella ha ammesso di non sopportare cose strette, tra l’altro anche piuttosto compromettenti per la gravidanza, e ha precisato di volersi mantenere comoda con un abbigliamento largo che ovviamente non mette in risalto le forme. Proprio mentre parlava di ciò che indossava Gigi si è messa di profilo e ha mostrato il suo bellissimo pancione. Alla fine è arrivata anche una rassicurazione ai fan, cioè che sta comunque documentando la gravidanza e che in futuro condividerà foto e altro materiale su questo periodo così bello per lei e Zayn. Non c’è nessuna fretta di farlo – ha chiarito in un secondo momento – perché adesso vuole viversi semplicemente ogni giorno senza avere l’ansia di dover sembrare carina e postare per forza qualcosa. Nel video che segue trovate la diretta Instagram per intero della modella: