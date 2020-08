Gigi Hadid pancione, finalmente lo mostra in foto: il parto è vicino

Gigi Hadid ha mostrato il pancione su Instagram. Finalmente ha deciso di pubblicare delle foto che immortalano un momento speciale della sua gravidanza, visto che sarebbe agli sgoccioli. I tabloid di mezzo mondo avevano recentemente parlato di un parto imminente della fidanzata di Zayn Malik e ora la top model ha spiazzato tutti con gli ultimi scatti social. Ha sorpreso i suoi fan perché, qualche mese fa, aveva affermato che non si sarebbe mai messa in mostra col pancione e invece oggi è comparsa in tutta la sua bellezza su Instagram, con degli scatti artistici. Una scelta, questa, che ha fatto chiacchierare su Instagram e su Twitter, dove il suo nome sta impazzando. I più maligni credono che lo abbia fatto per una ragione precisa, dopo una polemica (davvero molto triste) che l’ha travolta, sulla quale sono intervenuti persino personaggi famosi: in Italia Fedez ha fatto ben intendere di esser stato sempre dalla sua parte.

Gigi Hadid mostra il pancione: le foto che sorprendono, promessa infranta

Non molti giorni fa, Gigi Hadid è stata accusata di aver finto di essere incinta per avere i riflettori tutti puntati su di lei. Non si è pronunciata, preferendo far parlare le sue ultime foto pubblicate su Instagram con cui ha mostrato finalmente il pancione. Ora che la gravidanza è agli ultimi mesi, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower di Instagram questo magico momento che sta vivendo assieme all’ex idolo degli One Direction Zayn Malik. I due avrebbero passato l’ultimo periodo nella fattoria della famiglia della modella in Pennsylvania. Lontani dal caos cittadino e dagli infiniti paparazzi alla ricerca della foto dell’anno. Gigi e Zayd sono stati davvero bravi a evitare ogni tipo di sovraesposizione mediatica, preferendo tenere tutti per loro questo magico momento. Solo oggi Gigi Hadid ha voluto fare un regalo – e che regalo! – ai suoi fan.

Quando partorisce Gigi Hadid? Un maschietto o una femminuccia? News sul figlio di Zayn Malik

Secondo gli ultimi rumour, Gigi Hadid dovrebbe partorire a breve e, dalle ultime foto di Instagram, si capisce bene che non manca poi tanto. La chiacchieratissima coppia avrebbe deciso di trasferirsi nuovamente a New York dopo un’estate in campagna: nella loro nuova abitazione, avrebbero costruito una nursery e tutto quello che occorre per il loro primo figlio. O prima figlia? Pare che i due abbracceranno presto una bambina.