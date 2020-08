Gigi Hadid finge di essere incinta? Scoppia il caso, interviene Fedez

Una strana domanda (intrisa di non poca cattiveria) è serpeggiata oggi sui social network: Gigi Hadid fa finta di essere incinta? Un’insinuazione inopportuna, soprattutto adesso che, assieme a Zayn Malik, sta vivendo uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Non ci si abitua mai alla cattiveria che dilaga sui social e questa volta il bersaglio è stata Gigi, la quale avrebbe inventato la gravidanza pur di veder accrescere la propria notorietà. Cose dell’altro mondo! Sia perché ha sempre dimostrato di essere una ragazza con la testa sulle spalle sia perché ha conosciuto la fama da tempo, visto che è un’apprezzatissima top model. Non pochi sono stati i detrattori – soprattutto quei fan di Malik che non hanno accettato il suo fidanzamento – che hanno puntato il dito contro la modella, inventandosi di sana pianta che si è costruita la storia della cicogna in arrivo. Su Twitter si è scatenato il putiferio, tanto che il suo nome è finito in tendenza. Tanti ne stanno ancora discutendo e non sono pochi coloro che non le credono affatto; il rapper Fedez, invece, si è schierato dalla sua parte!

Gigi Hadid incinta davvero? La triste polemica e le parole di Fedez

Fedez sa bene quanto sia difficile resistere agli attacchi indirizzati alla vita privata quando vengono diffuse notizie di matrimoni e figli in arrivo. Ha provato sulla propria pelle la cattiveria dei leoni da tastiera, che è riuscito sempre a zittire: non sono mai mancati attacchi al vetriolo decisamente gratuiti nei suoi confronti e nei confronti di Chiara Ferragni e Leone (sì, anche i bambini purtroppo vengono presi di mira). Per questa ragione oggi ha deciso di intervenire sull’insensata polemica sulla finta gravidanza di Gigi Hadid con questo semplice appello: “Mollate Gigi!”. I fan della coppia lo hanno immediatamente riempito di cuoricini e commenti di apprezzamento per questo gesto che non passa inosservato. Dopo che la modella ha mostrato per la prima volta il pancino, gli attacchi nei suoi confronti sono aumentati senza controllo.

Perché si pensa che Gigi Hadid abbia mentito sulla gravidanza a Zayn Malik e a tutti i suoi fan?

In tanti hanno accusato la giovane modella di essersi inventata tutto dopo una story Instagram in cui non si vedrebbe il pancino. Da quel momento in poi, i detrattori si sono riversati su Twitter per accusarla di aver approfittato di Zayn solo per accrescere la propria popolarità. Non sono mancati insulti e frasi indicibili. Ma Zayn e Gigi non hanno voluto dare importanza alla polemica. Vogliono godersi questo magico periodo senza innervosirsi inutilmente.