Gigi Hadid e Zayn Malik, un dettaglio rivela la presunta data del parto

Un dettaglio rivela la presunta data del parto di Gigi Hadid. La nota modella potrebbe dare alla luce il bambino molto presto! Secondo quanto possiamo ipotizzare dalle foto da lei condivise, il primo figlio di Gigi Hadid e Zayn Malik dovrebbe nascere tra due settimane. Come si è arrivati a questa ipotesi? Proprio nella giornata di oggi, come fa notare anche il sito JustJared, la modella ha condiviso alcune foto che la ritraggono con il pancione e con la didascalia che segna le 33 settimane di gravidanza. Ma se si fa attenzione ai video di questo servizio fotografico, pubblicati sulle Stories di Instagram del suo profilo ufficiale, queste foto sono state scattate lo scorso 26 luglio. Pertanto, oggi la gravidanza della Hadid dovrebbe essere alla 38esima settimana. La data del parto generalmente corrisponde alla 40esima settimana. Dunque, da questi dati si può dedurre che Gigi partorirà tra due settimane. Ovviamente, queste sono ipotesi nate attraverso i piccoli dettagli condivisi dalla stessa modella. Non c’è alcuna dichiarazione ufficiale della Hadid sulla data precisa del parto.

Gigi Hadid e Zayn Malik, un dettaglio svela la data del parto: la modella dovrebbe partorire tra due settimane

Dopo aver rivelato a che punto è la sua gravidanza, Gigi Hadid fa impazzire i fan. Ora che è stato possibile fare una ipotesi sulla presunta data del parto, il pubblico è entusiasta. Gli utenti sui social non vedono l’ora di conoscere il primo figlio di Gigi e Zayn. Pare che la modella e Malik potranno tenere tra le braccia il piccolo tra due settimane. Già dalle precedenti foto pubblicate dalla Hadid in queste settimane si era intuito che manca poco al parto. Ora il dettaglio condiviso dalla modella fa da conferma anche alle dichiarazioni fatte da sua madre, riguardanti la data. Ora la coppia si sta godendo il tempo libero insieme, in attesa dell’arrivo del bambino. Gigi in questi mesi si è rilassata in campagna con la sua famiglia e Zayn, secondo quanto ha raccontato un insider a Life & Style.

Gigi Hadid pronta ad accogliere il suo primo figlio: sua madre e la sorella Bella sono al suo fianco

Gigi Hadid e Zayn Malik tra poco accoglieranno il loro primo figlio. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a E! che la coppia sta trascorrendo queste settimane a New York, dove la modella intende dare alla luce il piccolo. Al fianco a Gigi, ovviamente, ci sono sua sorella Bella e la madre, pronte a darle una mano quando diventerà mamma!