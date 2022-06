Gigi D’Alessio, Tatangelo “cancellata” dal suo show: la richiesta agli ospiti

La cantante di Sora non è mai stata menzionata nel corso dell’evento ‘Uno come te – Trent’anni assieme’: ecco perché

Zero dichiarazioni, un silenzio assordante lungo mesi e che perdura ancora oggi: Gigi D’Alessio, da quando è naufragata la relazione con Anna Tatangelo, non ha spiccicato una parola sulla rottura. I ben informati assicurano che l’addio non si è consumato a tarallucci e vino. Qualcuno credeva che un gesto di affetto per ricordare quella che comunque è stata una lunga e importante love story potesse arrivare nel corso dello spettacolo con cui l’artista ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi 30 anni di carriera in piazza del Plebiscito a Napoli (l’evento è anche stato trasmesso da Rai Uno in prima serata). E invece nulla: sul palco sono saliti amici, colleghi, volti cari a Gigi. Si è cantato e parlato un po’ di tutto, ma sulla Tatangelo silenzio totale. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha raccontato un retroscena relativo al fatto che sulla musicista di Sora non sia stata fatta alcuna menzione.

Gigi D’Alessio, che ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico di ‘Uno come te – Trent’anni assieme’, la festa con la quale ha celebrato tre decenni di carriera, avrebbe detto a tutti coloro che hanno preso parte all’evento di non citare la sua ex. “Ha cancellato il nome di Anna Tatangelo in ogni dedica e passaggio dello show. Anche agli ospiti è stato chiesto di ‘evitare’ un argomento ancora doloroso per entrambi. I due si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto civile e rispettoso”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, cosa è successo dopo la rottura

Dopo l’addio, D’Alessio si è legato alla giovane Denise Esposito, donna campana laureata in giurisprudenza che è rimasta incinta a pochi mesi dall’inizio della love story con il cantante. Così a gennaio 2022 Gigi è diventato papà per la quinta volta, accogliendo il piccolo Francesco. Si mormora che Anna Tatangelo non abbia preso bene la notizia della gravidanza di Denise. Motivo? Avrebbe preferito non scoprirla dai giornali.

Anche la cantante di Sora ha ritrovato l’amore dopo la rottura con D’Alessio, iniziando a frequentarsi con l’attore Livio Cori. Tutto sembrava procedere a gonfie vele fino a poche settimane fa, quando è trapelata la notizia che voleva Anna e Cori distanti. Pochi giorni dopo lo scoppio del gossip, qualche ben informato ha mormorato di un riavvicinamento tra i due. Al momento non è chiaro se la relazione sia ancora in piedi oppure no.