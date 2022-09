Gigi D’Alessio abbandona la privacy e per la prima volta mostra pubblicamente suo figlio Francesco, frutto d’amore avuto lo scorso gennaio assieme alla compagna Denise Esposito. A sorpresa il cantante campano, mentre era impegnato in una tappa del suo tour ‘Figli di un Dio Minore (ha fatto delle tappe in Svizzera, Germania e Belgio), è spuntato sul palco con il piccino, tenendolo tra le braccia e irradiando felicità e gioia. Quindi la presentazione del bimbo al pubblico, a cui ha fatto seguito una puntualizzazione tenera di Nino D’Angelo che sta eseguendo il tour assieme all’amico e collega.

Gigi D’Alessio presenta al pubblico il piccolo Francesco

“Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”: così D’Alessio, con in braccio Francesco, si è espresso durante il concerto. La clip dell’affettuoso gesto è stata divulgata sui social da mamma Denise, che ha pubblicato tra le sue Stories Instagram il dolce momento tra suo figlio e papà Gigi. “Francesco è tale e quale alla mamma”, ha sottolineato Nino D’Angelo, che, raggiunto l’amico in scena, ha schioccato un bacio sul viso del bebè.

Gigi e Denise pazzi d’amore

La love story tra Denise e il musicista prosegue a gonfie vele. I ben informati assicurano che la coppia è innamoratissima. D’altra parte, nelle poche occasioni in cui si sono mostrati assieme D’Alessio e la Esposito, la sensazione è stata quella di essere innanzi a due persone che si amano profondamente. Ad esempio, di recente, Denise è stata raggiunta da una dedica mozzafiato da parte del compagno che, durante un concerto a Viggiano, nel Potentino, l’ha fatta sciogliere. “Quanti amori nascono così, ti prendono e non c’è di poter scappare via”, ha intonato lui, ficcando lo sguardo negli occhi estasiati della giovane avvocatessa che stava seguendo il fidanzato dal backstage.ù

Di Gigi D’Alessio si sa praticamente tutto, di Denise invece si conosce poco. Da quando ha iniziato a frequentare il cantante, però, si è scoperto qualcosa in più: ha 30 anni (25 anni di meno rispetto al compagno), ha origini napoletane, ed è un’avvocatessa che ama la privacy e non smania per apparire sulle copertine. Anzi, secondo il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi sarebbe stata proprio lei e non Gigi ad imporre un ferreo diktat sul restare nell’ombra e salvaguardare con i denti la sfera privata. Qualche eccezione, però, se la concede: quando papà D’Alessio porta per la prima volta sul palco il piccolo Francesco, si può fare uno strappo alla regola e venire meno al diktat.