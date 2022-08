Il piccolo Francesco, figlio avuto lo scorso gennaio da Gigi D’Alessio e Denise Esposito, è diventato virale sui social dopo che la madre lo ha immortalato in un divertente video in spiaggia. Il bimbo è stato ripreso mentre era spaparanzato al mare su un gommoncino: occhiali da sole, cappellino protettivo e total relax per il piccino. Il tutto incorniciato dal brano “Che idea” dei Flaminio Maphia. Non appena la clip è stata divulgata sui social ha fatto incetta di like e commenti. Uno è stato particolarmente interessante: quello di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e volto noto dei salotti tv. Il giornalista, nonostante conosca bene il cantante partenopeo, è stato protagonista di una gaffe esilarante, scambiando Francesco per una bimba.

“Che meraviglia! Una baby diva”. Così ha commentato Alessi dopo aver visto il video. Pronto? Signor Alessi? Il bebè di nome fa Francesco ed è un maschietto. La questione è stata notata sia da papà Gigi sia da Denise che hanno prontamente ricordato al direttore di Novella 2000 che il piccino è un lui e non una lei. “Roberto, è maschio”, ha chiosato il musicista, con tanto di emoticon che ridono a crepapelle, medesimo concetto ribadito dalla Esposito. Altri utenti hanno notato la faccenda e, ovviamente, è partita qualche spernacchiata all’indirizzo del giornalista. “Dai, è Francesco Junior, lo sanno anche le pietre”, ha scritto, ad esempio, un internauta all’indirizzo di Alessi.

La gaffe è alquanto curiosa poiché Alessi, come poc’anzi accennato, ben conosce D’Alessio. Soli pochi giorni fa, nel corso di un’ospitata a Estate in Diretta (talk pomeridiano in onda su Rai Uno e condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua), aveva raccontato che Gigi non vede l’ora di uscire allo scoperto con Denise, la quale invece sarebbe più restia a finire sotto i riflettori mediatici.

Insomma, rispetto a quel che si pensa, cioè che sia il cantante a voler essere più cauto sulla love story a livello pubblico, sarebbe un’altra la versione esatta della faccenda; ossia che è la Esposito a voler proteggere in modo ferreo la propria privacy. Alessi ha assicurato che tale ricostruzione è corretta in quanto gliel’avrebbe confidata direttamente Gigi.