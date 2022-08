Gigi D’Alessio e Denise Esposito, una coppia nata nell’ombra e poi uscita per forza di cose allo scoperto visto che l’arrivo di un figlio è una situazione impossibile da tenere nascosta. Era lo scorso gennaio quando il cantante 55enne e l’avvocatessa 29enne diventavano genitori, accogliendo il piccolo Francesco. Qualche foto rubata dai paparazzi e scatti del piccolo centellinati sui social del legale è il massimo che il gossip è venuto a sapere sul piccino. Si sa anche poco di come sia nata la relazione tra l’artista e la donna: si mormora che galeotto fu un concerto di D’Alessio a Capri nel giugno 2020. Lì sarebbe avvenuto il primo incontro. Scoccò la scintilla. La love story crebbe in segreto, anche perché non erano trascorsi molti mesi da quando Gigi troncò con Anna Tatangelo. Rottura rumorosissima su cui la cronaca rosa ha ricamato a lungo.

Al netto di ciò, il cantante, con Denise, si è mostrato pochissimo. Pubblicamente mai. Si pensava che a voler proteggere la privacy, nella coppia, fosse soprattutto D’Alessio. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, intervenuto a L’Estate in Diretta su Rai Uno, ha invece raccontato una versione differente e piuttosto sorprendente. Non sarebbe stato il musicista a volere mantenere assoluto riserbo sulla relazione bensì la Esposito.

Nel salotto condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si stava parlando appunto di Gigi e Denise, e del fatto che nei giorni scorsi, per la prima volta da quando è decollata la love story, D’Alessio ha postato sui suoi profili social un affettuoso e amorevole scatto con la Esposito. “Io, tu e’ a luna”, ha scritto il cantante a corredo di uno scatto in cui bacia la sua dolce metà innanzi al mare baciato in cielo dalla luna. La foto è stata commentatissima dai followers della coppia. “Finalmente“, ha chiosato qualcuno. Un quadretto atteso per circa due anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

“Lui non vedeva l’ora”, ha dichiarato il giornalista Roberto Alessi, assicurando che tra i due, chi non voleva uscire allo scoperto, era l’avvocatessa. “Denise detesta apparire sui giornali, io ho detto a Gigi: “Cambia fidanzata””, ha aggiunto simpaticamente il direttore di Novella 2000, svelando un curioso retroscena.