Gigi D’Alessio show sull’ex Anna Tatangelo: “Non ci ho capito un c*”

Come vive Gigi D’Alessio? Un’idea ce la si è fatta guardando un servizio interessante de Le Iene confezionato da Nicolò De Devitiis che ha trascorso 48 ore consecutive con il cantante capendo che a Napoli è davvero un’istituzione, una sorta di leggenda vivente. Gigi, appena mette piede fuori di casa, viene fermato ogni secondo da persone comuni che gli chiedono autografi, selfie, dediche e pure consigli. Lui ama la sua gente e la prima cosa che fa alla mattina è quella di soddisfare diverse richieste social che gli arrivano. C’è chi gli chiede una dedica per il compleanno della figlia, chi per il matrimonio, chi per la cresima etc etc. Con l’inviato de Le Iene ha anche aperto il suo cuore sul tema sentimentale, parlando dell’ex moglie Carmela Barbato (con lei ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca) e dell’ex compagna Anna Tatangelo (con lei ha avuto il frutto d’amore Andrea). L’artista ha altri due figli (Francesco e Ginevra), avuti dall’attuale partner Denise Esposito.

Le Iene, Gigi D’Alessio sull’ex moglie e Anna Tatangelo: “Non ho capito un c***”

“Quante donne ho avuto? Poche, ma tutte storie lunghe”, ha confidato Gigi a Nicolò De Devitiis. “Sono stato 20 anni con la mia ex moglie Carmela e 15 anni con Anna”. “Come fai a stare sempre con donne giovani e belle?”, ha incalzato la iena, raccogliendo la risata del cantante che poi si è fatto serio: “Cos’è per me l’amore? Una pianta che va innaffiata tutti i giorni. Però poi a volte veniamo presi da tante altre cose. Perché si separa tutta questa gente? Non so. Se io ho capito qualcosa dalle miei separazioni? Non ho capito un c***o”.

In realtà D’Alessio ha detto che qualcosa da ciò che ha vissuto sentimentalmente lo ha compreso: “Ho capito che l’amore cambia nel tempo: l’amore di due fidanzati è una cosa, quando arrivano i figli quell’amore cambia”. Spazio poi ad altre curiosità su come gli piace vivere: “Cosa mi piace nella vita? Ti posso dire cosa non mi piace, andare in giro, mi piace invitare le persone a casa mia”. E la politica? Si reputa di destra o di sinistra? “Passato di moda il concetto, dipende solo se uno dice una cosa giusta o ingiusta”.

Gigi D’Alessio guida sempre e non vuole l’autista

Altra chicca riguardante le abitudine dell’artista è che guida sempre e non vuole autisti. “Non posso affidare la mia vita nelle mani di un altro”, ha dichiarato ridendo. “Però – ha aggiunto scherzando – a multe sono messo male, quando faccio il tour le metto nel budget”.

D’Alessio ha anche spiegato che prima di un concerto non esagera mai con il cibo, tantomeno beve alcolici. Motivo? Perché ha estremo rispetto dei fan e di chi paga il biglietto per vederlo. Considererebbe totalmente irrispettoso presentarsi sul palco non in condizioni ideali.