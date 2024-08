Gigi D’Alessio, concerto interrotto dopo poco: la sua reazione

Gli imprevisti possono sempre capitare ed anche i grandi eventi live non ne sono esenti. A testimoniarlo è stato l’ultimo concerto del cantante napoletano Gigi D’Alessio. Quest’ultimo è stato difatti costretto ad interrompere il live dopo solo pochi minuti dal suo inizio. Quello che l’artista ha fatto dopo l’accaduto è veramente da non credere. Scopriamo meglio insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo il grande successo delle sue date a Piazza del Plebiscito di Napoli, Gigi D’Alessio è partito per il suo tour estivo che toccherà diverse città d’Italia. Solo poche ore fa il cantante napoletano si sarebbe dovuto esibire a Piazza della Vittoria a Ceriale, tuttavia un imprevisto lo ha costretto ad interrompere il concerto dopo solo pochi minuti dal suo inizio. Poco dopo essere salito sul palco, difatti, la forte pioggia che si è abbattuta sulla cittadina non gli ha lasciato altra scelta ed il live è stato annullato a causa del maltempo. Gigi è riuscito a cantare solo cinque canzoni. Per tale motivo, ha preso un decisione che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan.

Gigi D’Alessio rimborserà i presenti

Il cantante partenopeo ha deciso di risarcire tutti i presenti dato che il concerto non è stato completato. D’Alessio ha difatti pubblicato un video sui social in cui annunciava la sua volontà di regalare un altro biglietto a tutti coloro che l’avevano acquistato per la data di Ceriale. I fan potranno quindi sostituire il ticket con uno nuovo per un’altra data tra tutte quelle del suo tour.

Di seguito quanto detto da Gigi D’Alessio in merito al concerto annullato e la volontà di risarcire i fan:

Ci ho provato, sono salito sul palco e ho cantato 5/6 canzoni, ma dopo un po’ la situazione non era più sostenibile. Io personalmente ho deciso che chiunque ha acquistato il biglietto per Ceriale potrà chiamare il servizio clienti e farsi sostituire il biglietto per qualsiasi altra data che farò a breve, soprattutto nel nord Italia.

Il cantante ha poi terminato il video definendo i suoi fan “La parte più importante di me”. La reazione di D’Alessio all’imprevisto ha ottenuto moltissimi consensi da parte del suo pubblico. Sono stati tantissimi i commenti positivi sotto il post pubblicato dall’artista sul suo profilo Instagram ufficiale. Tuttavia non è mancato chi l’ha criticato. Qualcuno ha difatti sottolineato come Gigi abbia abbandonato il palco senza salutare i presenti, cosa dovuta molto probabilmente proprio al maltempo che gli ha impedito di andare avanti con il concerto.

Di seguito il video pubblicato da D’Alessio sul social dove annuncia il rimborso per i presenti a Cerola: