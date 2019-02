Gigi D’Alessio felice dopo il suo compleanno: i ringraziamenti sui social e il commento che lo ha fatto infuriare

È tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, dopo un breve periodo di crisi, sono riusciti a superare i problemi di coppia e a trovare un punto di incontro. Del suo amore per Gigi e della sua storia d’amore Anna Tatangelo ne ha parlato anche sul palco dell’Ariston, portano al Festival di Sanremo 2019 una canzone che, in qualche modo, sentiva molto vicina al suo trascorso sentimentale. Adesso, però, le cose tra i due vanno bene, tanto che Anna si è impegnata tantissimo in questi giorni per rendere indimenticabile la festa di compleanno di Gigi, invitando amici e parenti del cantante ad un party a sorpresa da lei organizzato. L’evento è riuscito alla perfezione, anche se, dai commenti lasciati a Gigi D’Alessio sui social, c’è stato qualcuno che ha avuto da ridire.

Gigi D’Alessio perde le staffe: il complimento ad Anna Tatangelo che non è piaciuto al cantante

Gigi D’Alessio, pur non essendo sempre molto attivo sui social, ha voluto usare il suo profilo Instagram per ringraziare personalmente le persone che hanno resto il suo compleanno indimenticabile. Tra questi, ovviamente, una menzione speciale si è meritata Anna Tatangelo, autrice ed organizzatrice della festa a sorpresa. Su di lei, però, c’è stato qualcuno che, con l’intendo di farle un complimento, ha avuto da obiettare qualcosa. “Anna ma come ca… fai a stare con quel ca… di essere” ha scritto un utente sotto l’ultima foto pubblicata da Gigi dove il cantante si mostrava con Anna tra le sue braccia “Tu sei bellissima, potresti avere il mondo”. La risposta di Gigi D’Alessio? “Str….! Il mondo l’ha già trovato con me” ha replicato prontamente.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: 14 anni di amore

Le critiche delle persone che non li conoscono non hanno mai ostacolato Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, quest’anno, hanno festeggiato il loro quattordicesimo anniversario. Le cose vanno bene e, presto, pare abbiano intenzione di convolare a nozze.