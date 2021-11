Gigi D’Alessio, rischio 4 anni di carcere: la sentenza, cos’è stato deciso

Come è noto ormai da tempo l’interprete napoletano Gigi D’Alessio è invischiato da qualche anno in problemi legali. Questi sono legati a presunti casi di evasione delle tasse da parte del cantante. Nella mattinata del 9 novembre 2021 è arrivata una buona notizia per l’ex compagno di Anna Tatangelo: il 54enne è stato assolto dalle accuse. Ecco cosa c’è alla base della decisione del Tribunale.

Il Tribunale monocratico di Roma ha disposto l’assoluzione di D’Alessio dalle accuse di evasione fiscale. Secondo il giudice “il fatto non sussiste”. Insieme al celebre padre del concorrente di “Amici” LDA sono stati assolti altri quattro imputati.

Gigi D’Alessio: le accuse

Qualche giorno fa la vicenda giudiziaria è tornata sotto ai riflettori. Ciò è avvenuto perché sono emerse importanti novità. La Procura di Roma ha infatti chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per il cantante napoletano. Oggi per D’Alessio il rischio di andare in prigione è scongiurato. I fatti ai quali si riferiscono le accuse risalirebbero al 2010. Durante questo periodo il 54enne, secondo l’accusa, avrebbe evaso il fisco per circa 1,7 milioni di euro. L’inchiesta è stata avviata nel 2018. Gli avvocati dei cinque imputati Pierpaolo Dell’Anno, Giuseppe Murone e Gennaro Malinconico si sono detti soddisfatti della decisione. Ecco il loro commento:

“Il tribunale ristabilisce la verità a distanza di dieci anni dalle ipotesi accusatorie, rimaste prive di riscontro, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’artista, che ha sempre creduto che la giustizia riconoscesse l’assoluta legittimità del suo agire. Il tempo è galantuomo.”

Non è la prima volta che il cantautore si trova al centro di vicende giudiziarie. Quattro anni fa D’Alessio è stato accusato di rapina e aggressione nei confronti di alcuni fotografi che si trovavano nei pressi della sua abitazione e condannato a tre anni di carcere. Anche questa volta tutto è finito bene per il cantante, che è stato prosciolto per riformulazione dell’accusa in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e conseguente intervenuta prescrizione.

La buona notizia arriva per D’Alessio in un momento delicato. L’autore di “Quanti amori”, dopo aver archiviato la sua storia d’amore con la collega Anna Tatangelo, ha ritrovato il sorriso al fianco dell’avvocato Denise Esposito, di ventisei anni più giovane di lui. La coppia ha annunciato ad agosto 2021 di essere in attesa del loro primogenito. Per Gigi si tratta del quinto figlio.