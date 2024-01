Gigi D’Alessio padre per la 6° volta: dettagli gravidanza di Denise

Gigi D’Alessio diventerà padre per la sesta volta. Questo, almeno, è ciò che assicura il magazine Oggi. Il settimanale dà la notizia per certa. E infatti ha anche raccontato i retroscena della vicenda. Il cantante campano avrebbe rivelato, dietro le quinte di The Voice Kids, che la sua compagna, Denise Esposito, è di nuovo incinta (sarebbe al quarto mese). Per la donna si tratterebbe del secondo figlio, per il musicista, come poc’anzi sottolineato, del sesto.

Denise Esposito, 32enne napoletana, lavora come legale e non fa parte del mondo dello spettacolo; è la donna che è arrivata nella vita dell’artista partenopeo dopo la lunga love story vissuta da quest’ultimo con la collega Anna Tatangelo. Con la Esposito, Gigi ha ritrovato l’amore. E pare che il sentimento sia stato fin da subito travolgente visto che qualche mese dopo essersi fidanzati i due sono diventati genitori: il 24 gennaio del 2022 è nato Francesco che ora pare che avrà un fratellino o una sorellina.

Si resta in attesa di una conferma ufficiale relativa alla nuova gravidanza della Esposito che, per il momento, al pari del compagno D’Alessio, non ha commentato la lieta notizia, preferendo rimanere in silenzio.

Gigi D’Alessio: cinque figli con tre donne diverse

Gigi D’Alessio, 56 anni, è già padre di cinque figli, avuti da tre donne differenti. I primi tre sono Claudio, Ilaria e Luca (in arte LDA) e sono venuti alla luce rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003, dal matrimonio con Carmela Barbato. D’Alessio ha poi avuto un quarto frutto d’amore, Andrea, con Anna Tatangelo. Il quinto figlio è giunto nel 2022, dall’attuale fidanzata Denise Esposito.

Si mormora che la Tatangelo ci sia rimasta abbastanza male quando ha saputo che la Esposito era incinta. Motivo? Perché non si sarebbe aspettata che l’ex compagno si sarebbe rifatto una vita con un’altra donna in così breve tempo e perché, sostengono i ben informati, avrebbe saputo della vicenda dai giornali.

D’Alessio è anche già nonno grazie al figlio avuto dal suo primogenito Claudio che è divenuto padre nel 2007 di Noemi e di Giselle nel 2021.