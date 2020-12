Gigi D’Alessio, le parole sulla mancata maternità di Loredana Bertè

Il cantante napoletano è ormai diventato un volto noto del piccolo schermo. Ultimamente lo abbiamo visto condurre lo show Telethon su Rai 1 e in un’intervista svela il suo segreto per una buona televisione

Il successo in tv per Gigi D’Alessio non si ferma e anche la sua avventura come giudice di The Voice Senior appare come un’ennesima vittoria. Il cantante napoletano è ormai diventato un volto noto non solo nel campo musicale. Sul piccolo schermo lo abbiamo visto molto spesso protagonista del palco, tra ottime prove di conduzione, a giudice in diversi talent show Rai. Il suo volto rassicurante, popolare e genuino piace al grande pubblico che lo premia da anni con tanto affetto.

La sua nuova esperienza a The Voice Senior la descrive come una fortuna. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, D’Alessio afferma che la novità di mettere al centro del talent aspiranti cantanti over 60 sia stata un grande messaggio di speranza. Già giudice durante la scorsa stagione, nella versione classica di The Voice, il cantante napoletano si dice soddisfatto della nuova avventura tv. Il programma condotto da Antonella Clerici, che domani sera porterà in onda la semifinale, è stato particolarmente promosso negli ascolti.

Un successo di Rai 1 che Gigi dedica a tutti i cantanti che si sono messi in gioco, nonostante l’età e nonostante il triste periodo dato dall’emergenza sanitaria. In particolare, secondo il giudice, ciò che è stato particolarmente gradito è il fatto di aver portato sul palco persone comuni, umili. Talentuose ma senza la puzza sotta al naso. “Vedi certi giovani senza talento con una spocchia…” – afferma D’Alessio, ma in questo caso tutti i partecipanti sono partiti da una base comune: volersi divertire e realizzare quel sogno chiuso a chiave per lungo tempo.

L’esperienza come conduttore al fianco di Vanessa Incontrata in “20 anni che siamo italiani” lo scorso anno e l’ultima prova, lo scorso sabato su Rai 1, con la serata dedicata a Telethon. Gigi D’alessio oggi si sente pronto ad affermare quali siano gli ingredienti migliori per costruire uno ottimo show televisivo. “Il pubblico si accorge se le cose sono finte o costruite” – ha affermato il cantante. Il segreto è portare l’umanità sul palco. Mettersi allo stesso livello del pubblico a casa senza voler fare la superstar.

Una considerazione che gli ricorda anche il modo di fare tipico di una sua collega, giudice a The Voice Senior: Loredana Bertè. Amici da anni e colleghi con diversi duetti alle spalle, tra cui una partecipazione a Sanremo insieme nel 2012. Per lei ha parole molte dolci e rivela un anima buona. “Sarebbe stata una grande mamma e una grande moglie, forse non ha trovato la persona giusta nel suo cammino” – ha dichiarato il cantante. L’affetto che li lega da anni è molto forte e questa ennesima esperienza lavorativa insieme li ha uniti ancora di più.